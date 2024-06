VIDEO Atac armat într-un supermarket Mad Butcher din Arkansas: doi oameni au fost uciși, iar agresorul – grav rănit și arestat

Atacul armat s-a petrecut în supermarketul Mad Butcher din Fordyce, un oraș de 3.200 de locuitori situat la aproximativ 112 kilometri sud de Little Rock, capitala statului Arkansas.

„Atacatorul a fost grav rănit după ce a fost împușcat de forțele de ordine și a fost arestat”, a precizat poliția statală, într-un comunicat de presă.

Vă avertizăm, imaginile de mai jos au un puternic impact emoțional:

Another mass shooting this time in Fordyce, Arkansas…because this is America 🙄 pic.twitter.com/lmfyqXKmqZ

Șeriful comitatului Dallas, Mike Knoedl, a declarat că incidentul a fost „izolat”, conform postului de televiziune KTHV.

Este de așteptat ca ofițerul de poliție rănit să supraviețuiască, a precizat KATV, citând poliția statală.

A witness pumping gas in Fordyce, Arkansas describes the gunshots that rang out across the street in front of Mad Butcher grocery store, where a shooter killed two and injured eight, including a police officer, on Friday. https://t.co/R79dnhUT6z pic.twitter.com/O3pwU4X04F