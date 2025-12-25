VIDEO Autoritățile intervin pe mai multe drumuri, unde ninsoarea și viscolul „îngreunează acțiunile de deszăpezire”

„În zonele montane ninge viscolit, fapt ce îngreunează acțiunile de deszăpezire”, a scris Direcția Regională de Drumuri și Poduri Craiova, joi dimineață, pe rețelele sociale, prezentând imagini de la intervențiile drumarilor. Spre deosebire de situația din Oltenia, în Moldova „se circulă în bune condiții, în prima zi de Crăciun, pe întreaga rețea de drumuri naționale”, potrivit DRDP Iași.

DRDP Craiova, care a amintit că regiunea Olteniei este vizată de un cod galben de ninsori și vânt puternic, a spus „acționează cu utilaje cu lamă și material antiderapant” pe toate sectoarele unde au loc ninsori.

„Nu vă deplasați pe drumurile acoperite cu zăpadă cu autovehiculele neechipate corespunzător”, a mai scris DRDP Craiova.

DRDP Craiova a prezentat imagini și cu intervenția drumarilor de pe drumul expres Craiova-Pitești.

„Din cauza zăpezii și a viscolului, începând cu ora 8:00, se instituie filtru rutier la km 16 al DN 67C, la ieșirea din orașul Novaci spre stațiunea Rânca. Nu se permite urcarea spre stațiune decât autovehiculelor dotate cu tracțiune integrală sau echipate cu lanțuri antiderapante”, a mai precizat DRDP Craiova.

Condiții „bune” pe drumurile naționale din Moldova

DRDP Iași a anunțat că „se circulă în bune condiții, în prima zi de Crăciun, pe întreaga rețea de drumuri naționale din zona Moldovei, carosabilul fiind majoritar uscat cu porțiuni umede și cu zăpadă frământată spre acostament, în zona de munte a județului Suceava (DN 17A, județul Suceava)”.

„Ninsori slabe se mai înregistrează în zona montanăa județelor Bacău și Neamț, iar temperaturile sunt negative în toate județele regiunii (interval -7 ÷ -2°C)”, mai notează DRDP Iași.

Drumarii ieșeni spun că peste noapte „s-a acționat cu un total de 157 autoutilaje, care au răspândit 861 tone de material antiderapant”.

„În prezent, pe raza DRDP Iași sunt în acțiune 85 de autoutilaje. Având în vedere perioada Sărbătorilor, dar și vremea în răcire, reiterăm apelul nostru la responsabilitate din partea conducătorilor auto, cu recomandarea de a circula cu prudență și cu echiparea corespunzătoare a autovehiculelor. Crăciun fericit și drumuri bune de Sărbători!”, a mai scris DRDP Iași, care a prezentat imagini de pe DN 18, din zona Ciocănești, județul Suceava.