VIDEO Ministrul Apărării, Radu Miruță, a numit operațiunea din Venezuela „invazie”. A revenit imediat: „Mă rog…”

Ministrul USR a făcut această comparație joi, într-o conferință de presă susținută după controversele din spațiul public create în jurul avionului C-27J Spartan al Armatei, cu care Nicușor Dan a mers la Paris.

Radu Miruță a dat exemplul operațiunii militare a SUA în Venezuela când încerca să explice că întoarcerea în țară a președintelui Dan a fost întârziată din cauza condițiilor meteorologice.

„Imaginați-vă că și invazia din Venezuela, mă rog, extragerea președintelui de acolo, spunea domnul Trump că a fost întârziată pentru condiții meteo”, a spus Radu Miruță.

În replică, o jurnalistă i-a spus că este o comparație „ușor nefericită”.

„Raportat la tehnologia pe care Statele Unite o au, e vorba doar de condițiile meteorologice”, a continuat Miruță.

„România nu este la fel de pregătită”, a spus jurnalista cu care ministrul se afla în dialog.

„Nu, dar nu a întârziat patru zile (n. red.: cât a așteptat administrația Trump o vreme favorabilă pentru capturarea și reținerea lui Nicolas Maduro), a întârziat câteva ore”, a concluzionat Radu Miruță.

România, prudentă în reacții după ce SUA l-au reținut pe președintele în funcție al Venezuelei

„Decizia de a-l aduce pe Nicolas Maduro în fața justiției poate opri creșterea flagelului traficului de droguri, poate reda venezuelenilor șansa la un viitor bun în prosperitate dar este și o decizie care ne aduce la masa discuțiilor diplomatice pentru a reafirma și a proteja regulile internaționale”, a fost reacția ministrei de Externe, Oana Țoiu, după ce SUA a anunțat reținerea lui Maduro.

Premierul Ilie Bolojan a declarat, sâmbătă seară, că nu discutase până atunci cu preşedintele Nicuşor Dan despre situaţia din Venezuela, dar că urmăreşte ce se întâmplă în această ţară, a cărei conducere România nu a recunoscut-o, astfel că ţara noastră nu are niciun consulat la Caracas.

El a adăugat că România va fi în linia poziţiei Uniunii Europene.

„România va fi în linia poziţiei Uniunii Europene şi în acest moment Ministerul nostru de Externe se consultă în aşa fel încât să existe poziţii unitare. Cetăţenii români, cel puţin, sunt foarte puţini cetăţeni, sunt gestionaţi de reprezentanţa Uniunii Europene şi până în momentul de faţă Ministerul de Externe nu are informaţii că ar fi probleme cu cetăţeni români în Venezuela”, a spus Bolojan la Digi24.

„Pe Venezuela a existat o declarație a Uniunii, a 26 din cele 27 de țări din Uniune, printre care și România, foarte nuanțată, și asta este poziția pe care noi o avem. Vă dați seama că acea declarație a fost rezultatul unor discuții, negocieri pe text”, a spus marți, într-o primă reacție, și președintele Nicușor Dan.