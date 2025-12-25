VIDEO Prințesa Kate, duet la pian cu fiica ei. Surpriză de Crăciun de la familia regală britanică

În premieră, prințesa de Wales și fiica ei au cântat împreună la pian pentru un concert de colinde, scrie BBC. Duetul lor a fost înregistrat la Palatul Windsor, iar momentul surpriză a fost dezvăluit acum.

Într-o sală a palatului, decorată de Crăciun, prințesa Kate și prințesa Charlotte, în vârstă de zece ani, stau împreună la pian.

Ele cântă melodia Holm Sound a lui de Erland Cooper, un compozitor, producător și multi-instrumentist scoțian, originar din Insulele Orkney.

Imaginile cu cele două au fost puse pe paginile oficiale ale prințului și prințesei de Wales. De astfel, palatul Kensington a anunțat înainte că urmează să dezvăluie „un duet special”.

Este pentru prima oară când cele două cântă împreună la pian. În anii anterior, prințesa Catherine a mai oferit astfel de momente.

Acum, scrie BBC, prințesa a vrut să evidențieze importanța conexiunilor umane.

„Timpul, grija și compasiunea pe care le oferi, adesea în tăcere și în liniște, fără așteptări sau recunoaștere, fac o diferență extraordinară în viețile celorlalți”, a scris prințesa Kate, în scrisoarea oferită celor invitați la concertul de colinde pe organizat de familia regală.