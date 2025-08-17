Vreme severă până luni seară: cod portocaliu și galben de furtuni și grindină / Cum avansează ploile

Meteorologii au emis noi alerte cod portocaliu și galben de instabilitate atmosferică pentru zeci de județe valabile de duminică, 17 august, și până luni seară, 18 august. În același timp, astăzi, mai multe județe din sudul țării, inclusiv Bucureștiul, se află sub alertă de caniculă.

Duminică (17 august), în sudul Olteniei, sud-vestul și centrul Munteniei va fi cod galben de caniculă. Temperaturile maxime vor fi de 35…36 de grade.

Cod galben de caniculă în intervalul 17 august, interval orar 12 – 21

De asemenea, ANM a emis un cod galben de furtuni și vijelii, valabil în intervalul 17 august, ora 12 – 17 august, ora 21.

Vizate sunt Transilvania, Maramureș, Banat, nord-vestul Moldovei, precum și zona de munte. Aici, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii (rafale de 50…70 km/h) și pe arii restrânse grindină de mici și posibil medii dimensiuni (1 – 3 cm).

În intervale scurte de timp și prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 20…30 l/mp și izolat de peste 40…50 l/mp.

Tot astăzi, de la ora 14.00 și până la ora 21.00, este în vigoare un cod portocaliu de vijelii și ploi puternice.

Vizate sunt județele Caraș Severin și Hunedoara, precum și zona montană a județelor Cluj, Alba, Suceava, Neamț și Harghita.

Aici vor fi averse însemnate cantitativ, frecvente descărcări electrice și pe arii restrânse intensificări puternice ale vântului (rafale de 70…90 km/h) și grindină de medii și posibil mari dimensiuni (3 – 5 cm). În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 40…50 l/mp și izolat de peste 60 l/mp.

Codul galben de ploi este valabil între 17 august, ora 12 – 17 august, ora 21. Codul portocaliu de ploi este valabil între 17 august, ora 14 – 17 august, ora 21

Furtuni puternice până luni seară

Ulterior, de la ora 21.00 și până mâine dimineață, la ora 10.00, intră în vigoare alte două alerte cod portocaliu și galben de furtuni.

Sub cod galben se află cea mai mare parte a Transilvaniei și local centrul Moldovei, unde vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului (rafale de 50…55 km/h) și izolat grindină de mici dimensiuni (1 – 2 cm). În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 20…25 l/mp și izolat de peste 35…40 l/mp.

Alertele cod portocaliu și galben de furtuni sunt valabile între 17 august, ora 21 – 18 august, ora 10

Sub cod portocaliu se află județele Maramureș, Suceava, Botoșani și Neamț, precum și zona montană a județului Bistrița-Năsăud. În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 40…50 l/mp și izolat de peste 60 l/mp.

Ulterior, un alt cod galben de furtuni va intra în vigoare mâine, de la ora 12.00, până la ora 23.00, de data asta în Oltenia, în sudul Transilvaniei, precum și în nord-vestul Munteniei și în Carpații Meridionali.

Codul galben de furtuni este valabil între 18 august, ora 12 – 18 august ora 23

Aici, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului (rafale de 50…70 km/h) și izolat grindină de mici și posibil medii dimensiuni (1 – 3 cm). În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 20…30 l/mp și pe arii restrânse de peste 40 l/mp.