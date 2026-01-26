Cod portocaliu de ploi puternice și lapoviță în 6 județe, până mâine seară. Anunț de ultimă oră de la ANM

Meteorologii au emis luni dimineață două alerte cod portocaliu și galben de ploi și lapoviță, însemnate cantitativ, valabile în mai multe județe ale țării, până mâine seară, 27 ianuarie, la ora 20.00. În același timp, ninsori și viscol sunt anunțate la munte, la altitudini mari.

Codul portocaliu de precipitații importante cantitativ, strat de zăpadă și viscol la peste 1700 m vizează zona deluroasă și montană a județelor Mehedinți, Gorj, Vâlcea, Argeș, Dâmbovița și Prahova.

Aici, vor fi precipitații sub formă de ploaie și lapoviță, importante cantitativ, ce vor favoriza topirea stratului de zăpadă. Se vor acumula cantități de apă de 60…80 l/mp.

La altitudini de peste 1700 m, vor predomina ninsorile și se va depune strat de zăpadă de 30…40 cm, iar vântul va prezenta intensificări, astăzi și la noapte, cu rafale de peste 100 km/h, viscolind ninsoarea și determinând reducerea vizibilității sub 50 m.

De asemenea, ANM a emis un cod galben de precipitații puternice, valabil până mâine, la ora 20.00.

Astfel, în intervalul menționat, vor fi precipitații însemnate cantitativ sub formă de ploaie în sudul Banatului, în jumătatea nordică a Olteniei și a Munteniei și mixte în zona montană a județelor Hunedoara, Alba, Sibiu, Brașov, Covasna și Vrancea favorizând topirea stratului de zăpadă. Se vor acumula 30…40 l/mp și izolat peste 50 l/mp.

ANM menționează că temporar vor fi precipitații în general slabe cantitativ și în restul teritoriului, sub formă de ploaie, iar în zona montană, mixte. Pe arii restrânse vor fi intensificări ale vântului cu viteze de 40…45 km/h.

Codurile portocaliu și galben de precipitații sunt valabile în intervalul 26 ianuarie, ora 10:00 – 27 ianuarie, ora 20:00

Cum va fi vremea la București

Pentru Capitală, ANM anunță că luni temperaturile vor crește și se vor situa mult peste cele specifice perioadei. Cerul va fi noros și va ploua moderat cantitativ (10…20 l/mp), iar vântul va sufla moderat (viteze de cel mult 35…40 km/h). Temperatura maximă va fi de 8…10 grade, iar cea minimă de 3…4 grade.

Marți, temperaturile vor scădea față de ziua precedentă, însă se vor menține peste cele obișnuite perioadei. Cerul va avea înnorări și temporar va mai ploua slab. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi în jurul valorii de 6 grade.