Zboruri anulate din cauza grevei de la Lufthansa. Compania critică sindicatele: „Escaladarea este complet inutilă”

Compania germană de aviație Lufthansa a criticat sindicatele pentru o grevă planificată joi, susținând că nu există „marja financiară” necesară pentru a le satisface revendicările, transmite Reuters.

Sindicatul piloților germani VC a convocat o grevă de 24 de ore, joi, la operatorul aerian principal din cadrul grupului, precum și la divizia de transport marfă, Lufthansa Cargo, într-o dispută legată de pensii. Greva piloților va afecta toate zborurile care pleacă de pe aeroporturile germane joi, a declarat organizația într-un comunicat.

În mod separat, sindicatul însoțitorilor de zbor UFO a făcut apel la membrii săi de la operatorul aerian pe distanțe scurte al Lufthansa, CityLine, să intre în grevă joi, din cauza închiderii planificate și a „refuzului continuu al angajatorului de a negocia un plan social colectiv”.

Reacția companiei

Greva riscă să afecteze zeci de mii de pasageri și este un semnal al îndelungatelor conflicte dintre Lufthansa și sindicate, în încercarea companiei de a reduce costurile și de a deveni mai profitabilă.

„Escaladarea este complet inutilă”, a declarat miercuri șeful departamentului de resurse umane, Michael Niggemann, adăugând că neînțelegerile pot fi rezolvate doar prin discuții.

Miercuri, Lufthansa a refuzat să ofere o prognoză cu privire la numărul de zboruri care vor fi anulate sau cu privire la aeroporturile care vor fi afectate în mod special, spunând că este o „situație în evoluție constantă”. Compania a spus că de vineri situația va reveni la normal, potrivit DPA.

Panourile de plecări de pe aeroporturile din Frankfurt și München, două huburi Lufthansa din Germania, arătau zeci de zboruri anulate pentru ziua de joi, inclusiv conexiuni pe distanțe lungi.

Lufthansa a precizat că intenționează să reprogrameze zborurile pasagerilor afectați de anulări către alți operatori aerieni dacă este posibil.

Potrivit companiei, pasagerii vor fi notificați prin SMS dacă zborul lor a fost anulat.

Călătorii interni afectați de grevă vor putea folosi în schimb serviciile feroviare operate de compania națională germană Deutsche Bahn.

FOTO: Genadijsz | Dreamstime.com