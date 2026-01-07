Administrația Trump renunță la recomandarea limitei de alcool pentru americani. „Permite oamenilor să socializeze”

Administrația președintelui Donald Trump a publicat noul ghid de nutriție, prin care se renunță la o veche recomandare ca americanii să respecte o limită a consumului de alcool de două băuturi pe zi pentru bărbați și una singură pentru femei. Noul ghid menționează doar că un consum mai redus este mai sănătos, informează Reuters.

Schimbarea este conținută în Liniiile Directoare ale Dietei pentru Americani 2025-2030, ghidul SUA pentru un comportament alimentar sănătos, de care se ține seama în alcătuirea meniurilor din școli, în sfaturile oferite de medici ș.a.

„Există alcool în ghidul de dietă dar nu-l consumați în loc de mic dejun”, a spus Mehmet Oz, un cunoscut medic ce a fost numit de Trump ca administrator la Centrele de servicii Medicare & Medicaid.

„În cel mai bun caz, nu cred că ar trebui să beți alcool, însă permite oamenilor să se apropie și să socializeze și probabil nimic nu este mai sănătos decât să petreci alături de prieteni într-o manieră sănătoasă”, a mai spus Oz adăugând că nu există suficiente date pentru o recomandare de maxim două băuturi pe zi pentru bărbați și una pentru femei.

Medicul a menționat că în anumite regiuni din Grecia, Italia și Japonia, unde oamenii trăiesc mai mult, aceștia beau „foarte cumpătat și de obicei într-o manieră sărbătorească”.

Noul ghid mai recomandă americanilor să consume mai multe proteine, mai puține glucide și să evite alimentele foarte procesate.

Un subiect controversat în SUA

ONG-uri pentru U.S. Alcohol Policy Alliance și Center for Science in the Public Interest susțin că decizia va afecta sănătatea publică și ar putea conduce la un consum mai mare din moment ce americanii vor putea ei înșiși să definească ce înseamnă consumul moderat.

Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății, chiar și consumul redus de alcool presupune riscuri pentru sănătate, inclusiv apariția unor tipuri de cancer. În ianuarie 2025, înainte ca Trump să-și înceapă al doilea mandat, chirurgul-general de atunci al SUA, Vivek Murthy, a cerut aplicarea de mesaje de avertizare pe băuturile alcoolice.

Un sondaj Gallup realizat anul trecut a arătat că americanii spun că beau mai puțin ca niciodată, mai mult dintre jumătate din cei intervievați afirmând că și un consum moderat este dăunător. Consumul săptămâna de alcool pe cap de locuitor este la cel mai redus nivel din anii 90 încoace, chiar dacă asta reprezintă o scădere de o singură băutură pe săptămână, potrivit estimările unei companiei IWSR, axată pe cercetarea pieței băuturilor alcoolice.

Pentru prima dată, recomandările legate de alcool au fost analizate separat de restul sfaturilor de natură nutrițională, cu două studii separate.

Primul dintre ele, comandat de către oficiali din domeniul sanitari în perioada administrației Biden, a conchis că unele riscuri de sănătate apar și la o singură băutură pe zi. Un altul, comandat de Congres și agreat de industria alcoolului, a descoperit că un consum moderat este asociat cu un risc mai redus de deces din orice cauză.

În timpul primului mandat al lui Donald Trump, oficialii din domeniul sănătății au respins cererea unor oameni de știință de a face recomandări mai stricte privind consumul de alcool.