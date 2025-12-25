Apelul Papei Leon către creștini, cu ocazia Crăciunului. „Chiar și un grajd poate deveni mai sacru decât un templu”

Papa Leon al XIV-lea le-a transmis creștinilor că povestea Crăciunului ar trebui să le aducă aminte că au sarcina de a-i ajuta pe săraci și străini, transmite The Guardian.

Faptul că Iisus Hristos s-a născut într-un grajd, deoarece nu era loc la han, le arată credincioșilor că a refuza să îi ajuți pe cei aflați în nevoie echivalează cu a-l respinge pe Dumnezeu însuși, a spus Suveranul Pontif în predica sa din Ajunul Crăciunului.

Leon, care a făcut din grija față de imigranți și săraci o temă cheie în debutul mandatului său papal, a mai spus la evenimentul din Bazilica Sfântul Petru că nașterea lui Iisus arată prezența lui Dumnezeu în fiecare persoană.

„Pe pământ, nu există loc pentru Dumnezeu dacă nu există loc pentru om. A-l refuza pe unul înseamnă a-l refuza pe celălalt”, a afirmat Papa Leon în timpul slujbei solemne din bazilică, unde au fost prezente în jur de 6.000 de persoane.

Primul papă născut în SUA sărbătorește primul Crăciun după ce a fost ales de cardinalii lumi ca succesor al regretatului Francisc. El a evocat o declarație a Papei Benedict al XVI-lea în care acesta reclama că lumea nu are grijă de copii, săraci sau străini.

„În timp ce o economie distorsionată ne face să tratăm ființele umane ca pe niște simple mărfuri, Dumnezeu devine ca noi, dezvăluind demnitatea infinită a fiecărei persoane”, a spus Leon. „Unde este loc pentru om, este loc și pentru Dumnezeu. Chiar și un grajd poate deveni mai sacru decât un templu”, a subliniat el.

În afara bazilicii, în jur de 5.000 de oameni au urmărit slujba pe ecranele din Piața Sfântul Petru, ținând umbrele și purtând poncho-uri pentru a se feri de ploaia torențială de la Roma.

Leon, în vârstă de 70 de ani, a ieșit să-i salute înainte de începerea slujbei. „Vă admir, vă respect și vă mulțumesc pentru curajul vostru și pentru dorința de a fi aici în această seară, chiar și pe vremea asta”.