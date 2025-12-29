Beyoncé a devenit oficial miliardară

O schimbare îndrăzneață către muzica country i-a dus la cel mai de succes turneu din istoria acestui gen muzical și a ajutat-o pe cântăreața americană Beyoncé să atingă o avere de 10 cifre, devenind astfel doar al cincilea muzician care reușește acest lucru, informează revista Forbes.

Pentru aproape orice alt artist din lumea muzicii, turneul mondial Renaissance ar fi reprezentat apogeul carierei. Show-ul de trei ore prin discografia lui Beyoncé a fost unul dintre concertele senzație care au marcat anul 2023, aducând încasări de aproape 600 de milioane de dolari și consolidându-i locul, alături de Taylor Swift, drept una dintre cele mai mari staruri pop din lume.

Un club select din care fac parte doar 5 muzicieni

Dar vedeta în vârstă de 44 de ani, pe numele său întreg Beyoncé Knowles-Carter, s-a reinventat din nou în 2024, lansând un album country, Cowboy Carter, care i-a adus noi oportunități comerciale, o apariție în pauza meciului de Crăciun al NFL și, totodată, cel mai profitabil turneu de concerte din 2025, iar Queen Bey s-a ales în cele din urmă cu un alt titlu prestigios, cel de miliardară.

Beyoncé se alătură acum unui grup exclusivist de celebrități a căror avere a depășit recent pragul de 10 cifre – dintre cei 22 de artiști miliardari identificați de Forbes, aproape jumătate au fost adăugați în ultimii trei ani – și devine doar al cincilea muzician de pe listă, alături de soțului ei, Jay-Z, și cântăreții Taylor Swift, Rihanna și Bruce Springsteen.