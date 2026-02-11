Candidatul de dreapta la prezidenţiale din Columbia promite să bombardeze traficanţii de droguri cu sprijinul SUA

Principalul candidat al opoziției de dreapta la alegerile prezidențiale din mai din Columbia a declarat miercuri, într-un interviu acordat AFP, că va lansa o ofensivă aeriană, cu sprijinul SUA și al Israelului, în primele sale 90 de zile de mandat, pentru a elimina cartelurile drogurilor.

De la sediul său de campanie din Bogota, Abelardo de la Espriella a promis punerea în aplicare a unui „plan șoc” pentru a recâștiga controlul asupra vastelor zone ale țării aflate sub influența gherilelor și traficanților de droguri, prin „bombardamente asupra taberelor narcoteroriste și incendierea” câmpurilor de coca, a declarat acest avocat de 47 de ani, care s-a autointitulat „Tigrul”, notează Agerpres.

El intenționează „să doteze” forțele publice cu arme de primă generație, inteligență artificială, drone și, bineînțeles, un buget pentru creșterea „efectivelor”. Dar, consideră el, „acest lucru nu se poate realiza fără o alianță strategică cu SUA și Israel”.

Fără nicio experiență politică și fără să fi trecut vreo dată prin alegeri, Abelardo de la Espriella, un om de afaceri milionar, se prezintă ca „outsider” în lumea politică, dar unul care – spune el – are „sânge în instalație” pentru a aplica o linie dură și a alunga stânga de la putere.

Președintele în exercițiu Gustavo Petro, care nu poate candida din nou, a încercat în zadar să negocieze pacea cu numeroase grupuri înarmate.

În majoritatea cazurilor, aceste discuții bat pasul pe loc, iar la presiunea SUA primul președinte de stânga al Columbiei și-a intensificat ofensiva militară împotriva traficului de droguri în ultimele luni. Columbia este principalul producător mondial de cocaină.

Ultimul sondaj arată o luptă strânsă între Abelardo de la Espriella și candidatul stângii, Ivan Cepeda, un apropiat al lui Petro.