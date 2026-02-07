Ciprian Ciucu, despre avocata din PNL prinsă cu şpagă: „Era ca marca de scrisoare”

Ciprian Ciucu, primarul general al Capitalei, susține o conferință de presă la sediul PMB din București, 20 decembrie 2025. Inquam Photos / George Călin

Primarul General al Capitalei, Ciprian Ciucu, a declarat că avocata Adriana Georgescu, fostă membră PNL prinsă în flagrant de DNA, i-a solicitat susținere pentru funcții politice, cerere pe care acesta a refuzat-o. Edilul a negat implicarea acesteia în campania sa și a explicat de ce apare în fotografii alături de ea.

Adriana Georgescu a fost prinsă de DNA în timp ce primea 60.000 de euro de la un om de afaceri, promițându-i intervenții la lideri liberali pentru obținerea unor autorizații. În urma flagrantului, aceasta a fost suspendată din PNL și exclusă din Barou, fiind plasată în prezent în arest la domiciliu.

Aflat la emisiunea Insider Politic, difuzată sămbătă la Prima TV, Ciprian Ciucu a fost întrebat dacă o cunoaște pe Adriana Georgescu, în condițiile în care numele său apare în stenogramele DNA din dosarul de trafic de influență al acesteia. Edilul liberal a confirmat că o știe „de la partid”.

„Era ca marca de scrisoare. Cum vedea un lider, pac, hai facem o poză, hai facem o poză, hai facem o poză! Cine n-o cunoştea pe Adriana Georgescu? Era foarte greu de evitat o poză cu Adriana. Plus că era o doamnă şi, efectiv, din bun-simţ, dintr-un comportament civilizat, faci o poză cu cineva”.

Întrebat dacă a găsit-o pe Adriana Georgescu în organizație în momentul în care a preluat șefia PNL București, Ciprian Ciucu a declarat că aceasta era prezentă în partid probabil încă din 2016.

Cum explică Ciucu fotografiile cu avocata

Edilul a oferit detalii și despre contextul unei fotografii în care avocata îi șoptește ceva la ureche, explicând că imaginea a fost surprinsă la o ședință oficială.

„E o poză în care-mi vorbeşte. E o poză la Comisia de Transport. La un moment dat, nu eu am pus-o, domnul Grindeanu a angajat-o şi ea conducea Comisia de Transport pe Bucureşti. Şi îmi spunea ceva, la ureche, că eram şi eu invitat ca primar al Sectorului 6 să vorbesc spre transportul public în Bucureşti. Aia e marea poză. Deci eu, da, o ştiu. Nu zic că nu o ştiu”.

În ceea ce privește eventuale favoruri, Ciprian Ciucu a recunoscut că Adriana Georgescu urmărea obținerea de „putere politică”, însă a susținut că a păstrat distanța:

„Cerea, de obicei, lucruri care nu ţineau de mine. De genul, să fie susţinută politic în nu ştiu ce poziţii. Dar n-am dat curs. Eu cam am nas aşa”, a punctat edilul.

Deși a admis că Adriana Georgescu reușise să facă „vreo 3-4 poze” cu el la Congres, primarul a declarat că este „absolut” liniștit în fața anchetei DNA, arătându-se totodată indignat de folosirea numelui său: „Tupeul să ceară bani în numele meu m-a deranjat enorm”.

„N-a fost în echipa de campanie”

Referitor la afirmațiile avocatei din interceptările DNA, conform cărora aceasta ar fi colectat fonduri pentru campania sa, Ciprian Ciucu a negat categoric orice astfel de implicare:

„N-a contribuit. M-a sunat că vrea să ajute, să aducă. Nu mă interesează, nu. Deci a avut tentativă, făcuse nişte grupuri de susţinere pe WhatsApp. Am ieşit din ele. N-a fost în echipa de campanie”, a explicat primarul Capitalei.

Acesta a subliniat că nu a avut întâlniri private cu Adriana Georgescu, ci doar interacțiuni întâmplătoare la partid, clarificând totodată statutul acesteia: „Este fix ce nu trebuie să fie în politică. Nu este avocata PNL. N-a fost niciodată avocata PNL. Este o membră PNL care este avocată”.