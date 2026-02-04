CSM avertizează privind un deficit de judecători care afectează funcționarea justiției: Numărul posturilor vacante a crescut la 759

Consiliul Superior al Magistraturii subliniază că a solicitat Guvernului măsuri legislative pentru organizarea concursului de admitere directă în magistratură pentru persoanele cu 5 ani vechime în funcții juridice, dar acestea nu au fost aprobate, potrivit unui comunicat de presă emis miercuri.

„Numărul posturilor vacante de judecător a crescut la 759 de posturi de la 751 de posturi în luna anterioară, deficitul menţinându-se în jurul procentului de 15%, astfel încât buna funcţionare a justiţiei în vederea realizării unui act de justiţie de calitate continuă să fie grav afectată, în detrimentul protejării şi garantării drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor”, acuză Consiliul Superior al Magistraturii.

Magistrații mai solicită executivului să explice de ce în Justiție nu se poate da o derogare pe modelul celor din Educație sau Sănătate.

„Până în prezent nu au fost adoptate măsuri legislative pentru organizarea concursului de admitere directă în magistratură, iar Consiliul nu a fost înştiinţat de ce o derogare în domeniul justiţiei nu este posibilă, astfel cum s-a procedat în celelalte domenii, precum cel al sănătăţii sau al educaţiei, deşi deficitul de personal este cel puţin comparabil cu cel care a permis derogări”, precizează magistrații.

În final, CSM transmite că au fost numiţi 174 de absolvenţi ai INM – promoţia 2023 – 2025 – în funcţia de judecător stagiar, începând cu data de 1 iunie 2025, respectiv cu 2 octombrie 2025, dar, doar prin absolvenții INM, nu se poate suplini deficitul.

„Secţia pentru judecători reiterează, astfel cum deja s-a învederat pentru informarea societăţii, că dispozițiile legale care au blocat organizarea concursurilor de admitere în magistratură nu fac decât să genereze premisele amplificării de la o lună la alta a lipsei cronice de resurse umane la nivelul instanţelor judecătoreşti, iar un alt mecanism pentru ocuparea pe termen scurt a posturilor vacante nu este prevăzut de lege, numărul absolvenţilor Institutului Naţional al Magistraturii şi al judecătorilor care susţin examenul de capacitate fiind insuficient în acest sens”, conchide CSM.