Cum e vremea astăzi, 21 ianuarie. După valul de ger, temperaturile se schimbă simțitor

Dimineața de miercuri este geroasă în cea mai mare parte a țării, cu temperaturi negative resimțite peste tot. Spre amiază însă, vremea se va încălzi și sunt așteptate temperaturi mai blânde decât zilele trecure, în unele zone pozitive.

Valul de frig extrem a cuprins în ultimele zile România, iar o alertă cod galben de ger emisă de ANM este în vigoare până astăzi, 21 ianuarie, la ora 10.00, în toată țara.

Potrivit prognozei emise de ANM, astăzi, vremea va fi geroasă dimineața în cea mai mare parte a țării, iar noaptea în nordul Crișanei, în Maramureș, nordul Moldovei și pe alocuri în Transilvania. Spre după-amiază însă, vremea se va încălzi simțitor.

„În orele amiezii, valorile termice, mai mari decât în zilele precedente se vor situa în jurul celor normale datei, exceptând zonele de deal și de munte unde vor fi mai ridicate decât acestea, și nordul Moldovei unde, izolat se vor situa în jurul pragului de ger”, potrivit ANM.

Cerul, mai mult senin ziua, se va înnora treptat spre seară în majoritatea regiunilor, iar pe arii restrânse în cele sudice, trecător vor fi precipitații slabe mixte și depuneri de polei.

Vântul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificări în zona înaltă a Carpaților Meridionali, în sudul Banatului și pe arii restrânse în Moldova (cu viteze în general de 40…50 km/h). Temperaturile maxime se vor încadra în general între -9 și 8 grade, cu cele mai mici valori în nordul Moldovei, iar cele minime între -19 și 3 grade, cu cele mai mari valori pe litoral.

Cum e vremea la București

Pentru Capitală, miercuri, vremea va fi geroasă dimineața, însă în orele amiezii valorile termice, mai mari decât în zile anterioare, se vor situa în jurul celor climatologic specifice datei.

Cerul, senin ziua va avea înnorări în a doua parte a intervalului, iar îndeosebi spre sfârșitul acestuia, trecător vor fi precipitații slabe mixte și depuneri de polei. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 3…4 grade, iar cea minimă de -4…-2 grade.