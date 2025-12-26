Cum vor evolua salariile în Europa în 2026 și la ce ne putem aștepta în Romania

2025 nu a fost un an bun pentru veniturile din salarii ale românilor, conform studiului făcut de o companie de consultanță internațională. După ani în care salariile au crescut peste productivitate, în 2025 salariile noastre au scăzut, în termeni reali. Vine 2026.

România este singurul dintre cele 25 de state europene analizate pentru care se estimează un declin al veniturilor reale și în anul care urmează, de -0,9%, potrivit studiului privind trendurile salariale din perioada 2025-2026 al Employment Conditions Abroad (ECA), citat de Euronews.

Astfel, țara noastră este la coada unei ierarhii deschise de Turcia, unde este prognozată o creștere a salariilor în termeni reali cu 8,1%.

Proiecția evoluției salariilor în termeni reali în 2025-2026, studiu ECA International.

„Turcia se remarcă față de alte țări din Europa, deoarece salariile cresc, iar nivelurile inflației sunt mult mai mari”, a declarat Steven Kilfedder de la ECA pentru Euronews Business. „Însă turcii încă sunt departe de puterea de cumpărare pe care o aveau înainte”, a adăugat el.

În proiecțiile pentru 2026, Turcia este urmată de Ungaria (3,5%), Bulgaria (2,7%), Cehia (2,7%) și Polonia (2,7%).

În ciuda estimărilor pentru România, potrivit raportului ECA International, „se preconizează, în general, că economiile est-europene le vor depăși încă o dată ca performanțe pe cele vest-europene, beneficiind de o creștere economică mai rapidă și de o productivitate mai mare”, se arată în raport.

Salariile din România au scăzut în termeni reali și în 2025

În termeni reali, salariile românilor au scăzut și în 2025, cu -0,9%, conform aceluiași studiu. Singura țară care mai înregistrează un declin din acest punct de vedere este Ucraina, cu -3,2%. În schimb, în 2026, pentru statul vecin se estimează o creștere.

Tot Turcia este țara cu cea mai mare creștere a salariilor în termeni reali și în 2025, cu 5,1%. Este urmată în clasamentul studiului ECA de Ungaria (2,9%), Bulgaria (2,9%), Elveția (2,6%) și Cehia (2,5%).

În zona euro, veniturile reale și-au revenit într-o mare măsură după scăderea accentuată din perioada de inflație accentuată din 2022, potrivit Băncii Centrale Europene. Salariile nominale au crescut într-un ritm mai rapid decât prețurile, ceea ce înseamnă că puterea de cumpărare a crescut. Prin urmare, salariile reale din zona euro sunt apropiate de nivelurile înregistrate înainte de creșterea inflației din finalul anului 2021.