Cutremur în România, vineri dimineaţa

Un cutremur cu magnitudinea 3,1 s-a produs vineri dimineața, la ora 5:49, în zona seismică Vrancea, județul Buzău, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP).

Seismul a avut loc la adâncimea de 122,5 kilometri (km), în apropierea următoarelor oraşe: 54 km nod-vest de Buzău, 59 km est de Braşov, 60 km sud-est de Sfântu-Gheorghe, 64 km nod-est de Ploieşti, 70 km vest de Focşani şi 92 km nord-est de Târgovişte.

În luna septembrie, în România s-au produs peste zece cutremure cu magnitudini cuprinse între 2 şi 3,3.

Cele mai mari seisme din acest an, ambele de 4,4 pe Richter, au avut loc pe data de 13 februarie, în judeţul Buzău, respectiv pe 11 mai în judeţul Vrancea. Anul trecut, cel mai important cutremur a avut magnitudinea 5,4 şi s-a produs în judeţul Buzău, în data de 16 septembrie.