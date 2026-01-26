De ce a ajuns șeful armatei chineze vizat de o anchetă. Suspiciuni privind legături secrete cu SUA

Generalul cu rangul cel mai înalt din China, Zhang Youxia, este acuzat că a divulgat către SUA informaţii despre programul de arme nucleare al ţării şi că a primit mită pentru diverse acte oficiale, inclusiv promovarea unui ofiţer în funcţia de ministru al apărării, dezvăluie The Wall Street Journal, care citează persoane familiarizate cu o informare la nivel înalt în legătură cu acuzaţiile.

Zhang este membru al Biroului Politic de elită din Partidul Comunist Chinez (PCC), așa-numitul Politburo, și vicepreședinte al Comisiei Militare Centrale (CMC), organismul care controlează forțele armate. Practic, e al doilea în lanțul de comandă militară după președintele Xi Jinping.

Potrivit WSJ, ședința de informare, la care au participat sâmbătă unii dintre cei mai înalţi ofiţeri militari, a avut loc chiar înainte ca Ministerul Apărării Naţionale al Chinei să facă anunţul bombă privind anchetarea generalului Zhang Youxia.

Declaraţia ministerului nu a oferit multe detalii în afară de anchetarea unor încălcări grave ale disciplinei de partid şi ale legilor statului.

Însă persoanele familiarizate cu şedinţa au declarat că Zhang este anchetat pentru că ar fi format „clici politice”, o expresie ce descrie eforturile de a construi reţele de influenţă care subminează unitatea partidului, şi pentru că ar fi abuzat de autoritatea sa în cadrul Comisiei Militare Centrale.

Autorităţile investighează, de asemenea, controlul său asupra unei agenţii puternice responsabile de cercetarea, dezvoltarea şi achiziţionarea de echipamente militare. Persoanele familiarizate cu briefingul au declarat că Zhang ar fi acceptat sume uriaşe de bani în schimbul promovărilor oficiale în acest sistem de achiziţii cu buget mare.

Acuzații șoc la adresa unuia dintre „prinţii” Chinei

Cea mai şocantă acuzaţie dezvăluită în cadrul briefingului cu uşile închise a fost însă că Zhang a divulgat către SUA date tehnice esenţiale despre armele nucleare ale Chinei, potrivit Wall Street Journal.

Unele dovezi împotriva lui Zhang provin de la Gu Jun, fostul director general al China National Nuclear Corp., o companie de stat care supraveghează toate aspectele programelor nucleare civile şi militare ale Chinei, potrivit sursei citate.

Beijingul a anunţat luna trecută o anchetă asupra lui Gu pentru suspiciuni de încălcări grave ale disciplinei de partid şi ale legilor statului. În cadrul şedinţei de sâmbătă, autorităţile au spus că ancheta asupra lui Gu au dus către Zhang şi către o breşă de securitate în sectorul nuclear al Chinei. Detaliile privind breşa nu au fost dezvăluite în cadrul şedinţei, au mai spus sursele Wall Street Journal.

Unii analişti spun că ultima acţiune a lui Xi împotriva corupţiei şi neloialităţii în forţele armate marchează cea mai agresivă demontare a conducerii militare a Chinei de la era Mao Zedong.

La fel ca Xi, Zhang, membru al Biroului Politic al partidului, este unul dintre „prinţii” Chinei, aşa cum sunt cunoscuţi descendenţii revoluţionarilor şi ai înalţilor oficiali ai partidului. Tatăl lui Zhang a luptat alături de tatăl lui Xi în timpul războiului civil chinez care a dus la preluarea puterii de către forţele comuniste ale lui Mao în 1949, iar ambii bărbaţi au ajuns ulterior în funcţii de conducere.

„Această mişcare este fără precedent în istoria armatei chineze şi reprezintă anihilarea totală a înaltului comandament”, a declarat Christopher Johnson, şeful China Strategies Group, o firmă de consultanţă în domeniul riscurilor politice.

Zhang nu a mai fost văzut în public din 20 noiembrie 2025, când a purtat discuții cu ministrul apărării din Rusia la Moscova.