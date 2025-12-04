Trump, prima reacție dupa discuția de 5 ore a emisarilor săi cu Putin: „Este nevoie de doi pentru a dansa tango” / Ce se întâmplă azi în Florida

Președintele SUA Donald Trump a dat asigurări miercuri că omologul său rus Vladimir Putin dorește „să pună capăt războiului” din Ucraina, la o zi după o „întâlnire foarte bună” la Moscova între liderul de la Kremlin și emisarul său, Steve Witkoff, care va discuta joi în Florida cu negociatorul-șef al Kievului, Rustem Umerov, relatează AFP, ABC News și The Guardian.

De două săptămâni, Washingtonul încearcă să adopte un plan pentru a pune capăt războiului declanșat de invazia pe scară largă a Ucrainei de către Rusia în februarie 2022.

Dar încercarea de găsire a unui compromis este foarte dificilă, în timp ce pe front armata rusă continuă să avanseze încet, în ciuda pierderilor considerabile.

Noi negocieri în SUA

Negocierile continuă joi cu o întâlnire în regiunea Miami între Umerov și Witkoff, dezvoltator imobiliar din Florida fără experiență diplomatică, care va fi însoțit de ginerele președintelui Jared Kushner.

Cei doi americani s-au aflat marți la Moscova pentru a discuta timp de peste cinci ore cu Putin. Ei au avut „impresia” că președintele rus „dorea să pună capăt războiului”, a declarat miercuri Donald Trump jurnaliștilor, fără a oferi detalii despre continuarea negocierilor, deși a devenit clar că nu s-a ajuns încă la un acord de pace, așa cum și-a dorit de mult liderul de la Casa Albă.

„Ce va rezulta din această întâlnire? Nu vă pot spune, pentru că este nevoie de doi pentru a dansa tango”, a declarat Trump.

„Cred că ar dori să revină la o viață mai normală. Cred că ar dori să facă comerț cu Statele Unite ale Americii, sincer, în loc să piardă mii de soldați pe săptămână. Dar impresia lor a fost foarte puternică că ar dori să încheie un acord”, a spus Trump despre Putin.

Rusia mizează pe avansul de pe front

Consilierul diplomatic al președintelui rus, Iuri Ușakov, a estimat miercuri că recentele „succese” militare rusești au „influențat desfășurarea” acestei întâlniri, referindu-se la cucerirea revendicată de Moscova a orașului ucrainean Pokrovsk din estul Ucrainei.

Observatorii militari ai proiectului DeepState, apropiați forțelor ucrainene, au confirmat că o mare parte a orașului se află sub controlul Rusiei, dar nu în întregime.

Iar unitatea ucraineană care apără acest sector a afirmat că forțele ruse sunt „împotmolite” în luptele urbane și difuzează informații pentru a „dezinforma” cu privire la „pretinsa cucerire a orașului Pokrovsk”.

Zelenski cere în continuare să se pună presiune pe Rusia

De când Washingtonul a prezentat planul său de a pune capăt conflictului, considerat inițial, în special de europeni, ca fiind apropiat de pozițiile Moscovei, acesta a fost revizuit în urma consultărilor cu ucrainenii.

În cadrul unei reuniuni care a avut loc miercuri la Bruxelles, în prezența negociatorului ucrainean Rustem Umerov, mai multe țări membre NATO, printre care Norvegia, Polonia și Germania, au anunțat că vor achiziționa arme americane în valoare de aproximativ un miliard de euro în beneficiul Ucrainei.

Secretarul general al Alianței, Mark Rutte, a considerat că NATO trebuie să se asigure că „Ucraina se află în cea mai puternică poziție posibilă pentru a continua lupta”.

„Negocierile trebuie să fie însoțite de presiuni asupra Rusiei”, a repetat miercuri președintele ucrainean Volodimir Zelenski, într-un mesaj video.

În același spirit, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a prezentat miercuri la Bruxelles planul UE de a finanța Ucraina pe o perioadă de doi ani și de a o „pune într-o poziție de forță” în cadrul discuțiilor.

Activitatea diplomatică intensă nu a permis până în prezent ajungerea la un acord, în special cu privire la chestiunea sensibilă a teritoriilor: Moscova dorește în special ca Kievul să îi cedeze în întregime regiunea Donețk, din estul Ucrainei, care rămâne epicentrul luptelor.

Moscova, dispusă la noi întâlniri cu negociatorii americani

Pe o altă temă sensibilă, Adunarea Generală a Națiunilor Unite a votat miercuri o rezoluție, fără caracter obligatoriu, prin care cere Moscovei să „garanteze întoarcerea” copiilor ucraineni „transferați sau deportați cu forța” în Rusia.

Prin vocea purtătorului de cuvânt al președinției ruse, Dmitri Peskov, Moscova s-a declarat miercuri dispusă să se întâlnească „de câte ori va fi necesar” cu oficialii americani pentru a găsi o soluție la război.

Pe de altă parte, un oficial rus a declarat reporterilor că „până în prezent nu s-a ajuns la un compromis” în ceea ce privește problema teritoriului, fără de care Kremlinul nu vede „nicio soluție la criză”.

Critici de la Londra

Cu câteva ore înainte de întâlnirea sa la Kremlin cu Witkoff și Kushner, Vladimir Putin i-a amenințat însă pe europeni, acuzându-i că încearcă să „împiedice” eforturile de pace.

„Nu intenționăm să facem război cu Europa, dar dacă Europa dorește acest lucru și începe, suntem pregătiți chiar acum”, a declarat liderul rus.

Dovada că președintele rus „nu ia în serios pacea”, a reacționat miercuri purtătorul de cuvânt al prim-ministrului britanic Keir Starmer.