Donald Trump spune că va da în judecată BBC chiar dacă postul britanic i-a cerut scuze. Suma vehiculată de președintele american

Președintele american Donald Trump a declarat că încă intenționează să inițieze o acțiune în instanță împotriva BBC, chiar dacă a primit scuzele pe care le solicitase din partea postului public de televiziune din Marea Britanie după un montaj înșelător de la unul dintre discursurile liderului SUA, transmite The Guardian.

Documentarul, difuzat în cadrul programului de știri „Panorama” de la BBC, chiar înainte de alegerile prezidențiale din SUA din 2024, a reunit trei părți din discursul lui Trump susținut pe 6 ianuarie 2021, când susținătorii săi au luat cu asalt Capitoliul. Editarea discursului a creat impresia că Trump ar fi incitat la violență. Scandalul s-a soldat cu demisia directorului general Tim Davie și a șefei de la departamentul de știri, Deborah Turness.

BBC i-a prezentat scuze președintelui american, dar susține că nu există baze legale pentru un eventual proces.

Chiar și așa, vineri seară, când discuta cu reporterii prezenți la bordul aeronavei Air Force One, Donald Trump a declarat: „Îi vom da în judecată pentru o sumă cuprinsă între 1 miliard și 5 miliarde de dolari, probabil cândva săptămâna viitoare. Trebuie să o facem”.

BBC, care a respins cererile de despăgubire în fața amenințărilor lansate de avocații lui Trump, a fost de acord să nu mai difuzeze acea ediție a programului Panorama.

Președintele SUA a spus că nu a discutat cu premierul britanic Keir Starmer despre această situație, dar a menționat că intenționează să îl contacteze în weekend.

BBC „regretă sincer” montajul

În scrisoarea trimisă către echipa de avocați a liderului american, BBC a explicat de ce consideră că nu există motive pentru un proces. A fost invocat inclusiv faptul că programul a fost difuzat doar în Regatul Unit, dar și că Trump nu a fost afectat de material, având în vedere că a câștigat alegerile prezidențiale americane la scurtă vreme după difuzare.

„Deși BBC regretă sincer modul în care a fost editat clipul video, nu suntem deloc de acord că există temei pentru o acțiune (în justiție) pe motiv de defăimare”, a afirmat postul de televiziune, într-un comunicat.

BBC susține că montajul nu a fost menit să inducă în eroare, fiind vorba doar despre un discurs de 12 secunde, și că trebuie analizat în contextul unui program de o oră, nu ca eveniment izolat, pentru că în acest program au apărut mai multe voci care îl susțineau pe Trump.