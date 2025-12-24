Emmanuel Macron și UE condamnă interdicțiile pentru vize impuse de SUA / Washingtonul este acuzat de „intimidare”

Președintele francez Emmanuel Macron și Uniunea Europeană au acuzat Washingtonul de „intimidare și constrângere”, după ce SUA au impus o interdicție de viză pentru cinci persoane din Europa care au coordonat proiecte de lege care reglementează giganții tehnologici americani, scrie The Guardian.

Interdicțiile de viză au fost impuse, marți, lui Thierry Breton, fost comisar european și unul dintre arhitecții Digital Services Act (DSA), precum și altor patru activiști: doi din Germania și doi din Marea Britanie.

Macron: „Regulile care guvernează spațiul digital al UE nu trebuie stabilite în afara Europei”

Emmanuel Macron a condamnat vehement interdicția de viză.

„Aceste măsuri echivalează cu intimidare și constrângere, menite să submineze suveranitatea digitală europeană”, a scris el, pe X.

Acesta a adăugat și că reglementările UE din domeniul digital „au fost adoptate în urma unui proces democratic și suveran, de către Parlamentul European și Consiliu. Ele se aplică pe teritoriul Europei pentru a asigura o concurență loială între platforme, fără a viza vreo țară terță, și pentru a garanta că ceea ce este ilegal offline este ilegal și online. Regulile care guvernează spațiul digital al Uniunii Europene nu trebuie stabilite în afara Europei”.

Și ministrul francez de externe, Jean-Noel Barrot, a reacționat la decizia SUA: „Popoarele Europei sunt libere și suverane și nu pot permite ca regulile care guvernează spațiul lor digital să le fie impuse din exterior”.

Reacția Uniunii Europene

Un purtător de cuvânt al Comisiei Europene a declarat că, dacă va fi nevoie, „vom răspunde rapid și decisiv pentru a ne apăra autonomia de reglementare împotriva unor măsuri nejustificate”, mai scrie The Guardian.

UE insistă că măsura sa are ca scop crearea unui mediu online mai sigur, prin obligarea giganților tehnologici să facă mai mult pentru a combate conținutul ilegal, inclusiv discursul instigator la ură și materialele privind abuzul sexual asupra copiilor.

Ministerul Justiției din Germania a declarat că cei doi activiști germani au „sprijinul și solidaritatea” guvernului, iar interdicțiile de viză sunt inacceptabile. „Regulile după care vrem să trăim în spațiul digital din Germania și Europa nu sunt decise la Washington”, a mai transmis instituția.

SUA acuză cei cinci cetățeni europeni de cenzură

„Conduita lor poate fi legală și chiar acceptată social în țările în care își desfășoară activitatea, însă cenzura nu este binevenită în țara noastră”, a informat Departamentul de Stat al SUA în legătură cu interdicțiile privind vizele celor cinci.

Secretarul de stat american, Marco Rubio, a scris pe X că „prea mult timp, ideologii din Europa au condus eforturi organizate pentru a constrânge platformele americane să penalizeze punctele de vedere americane pe care le contestă. Administrația Trump nu va mai tolera aceste acte scandaloase de cenzură extrateritorială”.

Thierry Breton le-a cerut lui Mark Zuckerberg, Elon Musk și Shou Zi Chew să combată „dezinformarea” legată de războiul Israel-Hamas pe platformele lor, în baza Digital Services Act. În același timp, Imran Ahmed, unul dintre activiștii cărora le-a fost interzisă viza, a militat pentru eliminarea de pe platforme a unor oficiali ai administrației Trump și pentru o supraveghere mai strictă a discursului online.

Platforma X, deținută de Elon Musk a fost amendată de UE, la începutul lunii decembrie, cu 120 de milioane de euro pentru încălcarea regulilor privind conținutul online.