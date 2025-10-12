„Erau atât de mulţi funcţionari, că nu se mai vedeau cărțile!” Episod uluitor cu delegația României la un eveniment din străinătate

Ana Blandiana a povestit, într-un interviu pentru HotNews pe tema premiului Nobel pentru literatură, mai multe episoade de la evenimente internaționale în care a reprezentat România. Scriitoarea a descris o imagine memorabilă de la un târg de carte din Frankfurt, Germania, din anii ‘90.

„Țin minte că mă simțisem atât de umilită, pentru că la diversele standuri se inventau tot felul de fleacuri care să atragă lumea, iar la noi sărea în ochi totul printr-un singur detaliu”, povestește scriitoarea.

„Erau atât de mulţi funcţionari veniți de la Ministerul Culturii sau Dumnezeu ştie de unde, încât nu se mai vedeau cărțile deloc. Erau om lângă om care stăteau acolo pentru că luau salarii pentru asta și profitaseră să meargă. Mult timp așa a funcționat, după aceea a existat perioada foarte bună de după înființarea ICR”, povestește Ana Blandiana, în dialog cu HotNews.

Ana Blandiana a vorbit și despre premiul Nobel pentru literatură, câștigat anul acesta de scriitorul maghiar László Krasznahorkai. Ca de fiecare dată în ultimii ani, în spațiul public românesc a fost vehiculat numele lui Mircea Cărtărescu înainte de marele anunț din Suedia.

„Un premiu Nobel este mult mai important pentru cei care nu îl iau decât pentru cei care îl iau. Și faptul că România nu a luat nici un premiu Nobel pentru literatură, dincolo de faptul că vorbește în ce măsură ne-am pus piedici unul altora și așa mai departe, dacă ne gândim la Blaga, este frustrant. În acest sens vreau să vă spun că mi-aș dori din toată inima să ia un premiu Nobel indiferent ce scriitor, dar român. Și nu prea avem noroc, dar cred că nici nu facem destul”, a declarat Ana Blandiana.

