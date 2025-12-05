„Japonia nu va scăpa de răspunderea istorică”. Avertismentul unui oficial din armata Chinei

Ministerul Apărării din China a declarat vineri că Japonia „se va confrunta cu indignarea publică” şi va trebui să răspundă „în faţa istoriei”, ca reacţie la planurile nipone de a creşte cheltuielile pentru apărare la 2% din PIB, informează EFE, preluată de Agerpres.

Purtătorul de cuvânt militar Jiang Bin a afirmat, într-un comunicat, că Tokyo „a încălcat în mod repetat restricţiile Constituţiei pacifiste”, referindu-se la creşterea bugetului militar planificat de guvernul Japoniei.

Armele chimice, un subiect controversat între Beijing și Tokyo

Potrivit lui Jiang, Japonia îşi creşte drastic cheltuielile pentru apărare, încurajează exportul de arme letale şi caută să modifice „cele trei principii antinucleare”, ceea ce, în opinia sa, demonstrează că „militarismul renaşte”.

„Cerem Japoniei să respecte cu stricteţe obligaţiile pe care dreptul internaţional le impune unei ţări înfrânte, să înceteze să sfideze ordinea internaţională de după război şi să nu spună un lucru, dar să facă altul”, a declarat purtătorul de cuvânt chinez.

„Dacă Japonia persistă în eroarea sa, va provoca indignarea publică şi nu va scăpa de răspunderea istorică”, a adăugat Jiang, în timp ce a îndemnat Tokyo să pună capăt acţiunilor care „pun în pericol pacea şi stabilitatea în Asia-Pacific”.

Purtătorul de cuvânt a îndemnat, de asemenea, Japonia să elimine „în mod sigur, curat şi complet” armele chimice abandonate în China după cel de-al Doilea Război Mondial.

Purtătorul de cuvânt a reamintit că, în timpul invaziei japoneze, „militarismul nipon a folosit în mod masiv arme chimice, încălcând dreptul internaţional” şi că, după înfrângere, Tokyo „a abandonat cantităţi mari” de astfel de dispozitive pe teritoriul chinez.

Potrivit lui Jiang, aceste arme au provocat peste 200.000 de victime în timpul războiului şi ulterior au cauzat peste 2.000 de intoxicaţii şi daune în rândul civililor chinezi, pe lângă faptul că au generat „un impact grav” asupra mediului. Jiang a acuzat Japonia că întârzie procesul de distrugere a acestor arme, deşi eliminarea lor completă constituie „o responsabilitate istorică, politică şi juridică”.

Tensiuni bilaterale în creștere

Declaraţiile Ministerului Apărării au loc în plină escaladare diplomatică între China şi Japonia, după declaraţiile recente ale prim-ministrului japonez, Sanae Takaichi, care a afirmat în Parlament că un atac chinez asupra Taiwanului ar putea constitui pentru Japonia „o situaţie de ameninţare la adresa supravieţuirii” şi ar justifica o intervenţie a forţelor sale de autoapărare.

Beijingul a calificat aceste declaraţii drept „extrem de grave”, a cerut şefei guvernului nipon să le retragă şi a răspuns cu proteste diplomatice şi avertismente de călătorie care au declanşat sute de mii de anulări de bilete către Japonia, noi restricţii pentru fructele de mare japoneze şi critici la adresa planificatei desfăşurări de sisteme antirachetă în insulele Nansei.

China revendică suveranitatea asupra insulei Taiwan, pe care o consideră o provincie rebelă pentru a cărei „reunificare” nu a exclus recurgerea la forţă.