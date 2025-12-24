Mesajul de Crăciun al premierului Bolojan: „Speranță și credință într-un viitor mai bun”

Imaginea postată de contul de Facebok al lui Ilie Bolojan

Premierul Ilie Bolojan a transmis, miercuri seară, un mesaj de Crăciun în care face referire la „un viitor mai bun” pentru români, scrie News.ro.

”SĂRBĂTORI FERICITE!

HRISTOS S-A NĂSCUT!”, a scris, miercuri seară, pe Facebook, premierul Ilie Bolojan.

Acesta urează românilor să aibă parte de un viitor mai bun.

”Vă doresc tuturor un Crăciun liniştit, cu sănătate, speranţă şi credinţă într-un viitor mai bun”, a mai transmis Ilie Bolojan.

În 22 decembrie, premierul afirma că 2025 nu a fost un an uşor pentru români şi preciza că taxele nu vor mai creşte anul viitor, dacă Parlamentul nu va interveni asupra măsurilor decise deja şi dacă disciplina bugetară va continua.