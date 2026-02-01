Ministrul de Interne îl contrazice pe Raed Arafat pe tema accesului copiilor la rețelele sociale: „Nu rezolvă nimic”

Ministrul de Interne Cătălin Predoiu afirmă, într-o postare pe Facebook, că nu susține ideea interzicerii accesului la rețelele sociale a minorilor sub 15 ani, avansată de către subordonatul său, Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență. Predoiu susține că interdicția nu rezolvă problema de fond, anume aceea a educării copiilor, și este greu de implementat

„De principiu, nu sunt pentru interdicții. Chiar și în materia accesului minorilor sub o anumită vârstă la conținut online. Nu rezolvă problema de fond: codul moral educat. Mai ales că o asemenea măsură e foarte greu de aplicat cu mijloacele din prezent. Platformele online au și numeroase beneficii atunci când sunt folosite responsabil (stimularea creativității și menținerea legăturii cu alți copii, acces rapid la informație etc). În plus, multe activități școlare și extracurriculare presupun deja utilizarea internetului”, scrie Cătălin Predoiu, într-o postare intitulată „Libertăți și interdicții”

Al doilea argument invocat de către Predoiu în combaterea propunerii lui Artafat – al cărui nume nu este menționat explicit în postare – este că interdicția va crea frustrare și curiozitate, iar copiii vor ajunge să utilizeze rețelele fără îndrumare sau protecție întrucât interdicția este ușor de ocolit cu mijloacele tehnice actuale.

„E un drum care ridică multe pericole”

Plecând de la premisa că libertatea fără educație reprezintă un pericol, Predoiu pledează pentru o educație socială și digitală aprofundată.

„Curricula școlară ar trebui să includă cursuri care vizează o anumită axiologie și explicații privind pericolele pentru minori din lumea online. Copiii trebuie învățați să recunoască informațiile false, manipularea, discursul instigator la ură sau comportamente toxice din mediul online. Fără aceste repere, ei pot ajunge ușor victime ale dezinformării, ale presiunii de grup sau ale persoanelor care profită de lipsa lor de experiență”, crede Predoiu.

El dă exemplele taberelor de pregătire fizică din secolul trecut în care se consolidau „valorile morale și fizice” ale copiilor, care erau învățați să se descurce în natură, inclusiv pentru situații periculoase. „Nu s-a mers pe interdicția copiilor de a intra în pădure”, spune ministrul de Interne.

Cătălin Predoiu susține că aplicarea interdicției va necesita resurse mari din partea statului, existând chiar riscul să se umple centrele de detenție cu minori.

⁠„Ca să poți aplica o astfel de interdicție trebuie să pui în funcțiune un anumit sistem. Acest sistem ar trebui să fie capabil să detecteze când și de unde, cineva a intrat pe un anumit conținut. Ceea ce presupune evident înregistrări în baze de date și supraveghere în masă. Cred că e un drum care ridică la rândul său multe pericole. Mai ales în ceea ce privește limitele democrației”, avertizează ministrul spunând că o asemenea interdicție îi face pe copii chiar vulnerabili în fața realității.

„Am făcut aceste precizări strict din perspectivă de avocat, senator și membru al unui partid care are în „ADN-ul său ideologic” libertatea și valori conservatoare în general. În alte cuvinte, un punct de vedere politic, nu administrativ. Ministerul de Interne nu are atribuția stabilirii unor limite legale de libertate în materie de liberă exprimare și acces la informație, ci doar de a aplica ce legiferează Parlamentul în această materie”, își încheie Predoiu postarea.

Arafat pleadează pentru „un pas curajos”

Mesajul ministrului de Interne vine la o zi după ce Raed Arafat a scris pe Facebook că rețelele de socializare „sunt produse cu risc ridicat pentru copii și adolescenți” și spune că România ar trebui să limiteze prin lege accesul lor la aceste platforme.

„Stăteam și reflectam, mai ales după ultimele evenimente extrem de grave care au avut ca principali actori copii și adolescenți: nu ar fi acum momentul potrivit ca și România să facă un pas curajos și responsabil și să se alăture statelor care discută sau au decis deja limitarea accesului copiilor și adolescenților la rețelele de socializare?”, scrie șeful DSU sâmbătă dimineață, într-o postate pe Facebook.

În acest sens, Arafat dă exemplu măsurile luate de alte țări. „State precum Franța, Australia, Regatul Unit sau Norvegia tratează deja această temă ca pe ceea ce este în realitate: o problemă de sănătate publică și de protecție a copilului și adolescentului, nu o dezbatere ideologică”, spune Arafat.

Arafat susține că „nu este vorba despre cenzură”, ci despre „protecția sănătății mintale a copiilor și adolescenților”. În aceste condiții, Arafat propune o lege care să limiteze accesul la rețelele sociale pentru copiii sub 15 – 16 ani.

„De aceea, este momentul ca parlamentarii României să își asume această responsabilitate și să inițieze un cadru legislativ clar care să limiteze accesul copiilor și adolescenților sub 15–16 ani la rețelele de socializare”, a mai transmis Arafat.