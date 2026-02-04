Moțiuni simple depuse de opoziție împotriva a doi miniștri. Cine sunt aceștia

Opoziția formată din Grupul Pace, din care fac parte parlamentari majoritari plecați din partidul Dianei Șoșoacă și AUR, anunță miercuri că a depus două moțiuni simple împotriva ministrului interimar al Educației, premierul Ilie Bolojan, și împotriva ministrului USR al Apărării, Radu Miruță.

Moțiunea depusă la Senat împotriva lui Ilie Bolojan, intitulată „Educația între avarie și abandon. Cum sunt transformați studenții în colateral bugetar”, este inițiată „de mai mult de o pătrime din numărul total al senatorilor”. Moțiunea a fost inițiată de senatorul AUR Ninel Peia.

Cea de-a două moțiune este îndreptată împotriva ministrului Apărării Radu Miruță, intitulată „Ministrul progresist Radu Miruță compromite credibilitatea politicii de apărare a României prin declarații iresponsabile și lipsă de analiză strategică”. Moțiunea este inițiată de senatorul Dorin Petrea, liderul Pace Întâi România.

Ministrul Radu Miruță este vizat de moțiune după ce a vorbit în ianuarie, într-o emisiune la Antena 3 CNN, despre posibilitatea ca România să trimită trupe în Groenlanda, însă el a precizat la acel moment că o astfel de decizie se ia în Consiliul Suprem de Apărare al Țării (CSAT) și că ar putea fi similară ca în cazul Ucrainei: adică România să nu trimită trupe.

Trecerea unei moțiuni simple nu duce automat la demiterea unui ministru, fiind un instrument parlamentar prin care se exprimă poziția într-o anumită problemă de politică internă sau externă.