LIVE Nicușor Dan: Coaliția stă mai rău în percepție decât acum 6 luni, se vede în îngrijorarea investitorilor, dar mergem înainte. Acum nu există alternativă la Bolojan / Ezită să răspundă întrebat dacă PSD blochează reformele, așa cum spune premierul

Președintele acordă astăzi, de la ora 21.00, un interviu pentru televiziunea Digi24. Tensiunile din coaliția de guvernare, măsurile economice sau politica externă a României între Europa și SUA se numără printre temele interviului, potrivit anunțului publicat pe site.

Prezența la Digi24 este primul interviu pe care președintele îl acordă în 2026 și vine într-un moment de tensiuni în coaliție, cu atacuri repetate din partea PSD la adresa premierului Ilie Bolojan.

HotNews transmite în format LIVETEXT principalele declarații ale președintelui:

Ați declarat de curând că actuala coaliție stă mai rău.

Ca percepție. Nimeni nu dă semne că ar vrea să încalce protocolul, deci mergem înainte.

V-a cerut PSD plecarea lui Bolojan?

Nu trebuie să îmi ceară mie. Este un acord politic între patru partide, e foarte bine că și-au asumat asta. E politică, oameni care au să își plătească poliție unul altuia, vorbesc de membri, nu de lideri de partid, publicuri foarte diferite. Dincolo de asta, eu văd că această coaliție funcționează.

Este un subiect în coaliție plecarea lui Bolojan la dorința PSD?

O verbalizează, am și eu informații despre ce se spune în spațiul public. Dincolo de asta, există un protocol, care spune că până în aprilie 2027 este un premier numit de PNL. Mai departe de atât nu știu unde ar putea să meargă.

Se poate guverna în 2026 fără Bolojan?

Acum nu există o altă alternativă.

Cât de inspirată a fost declarația premierului despre un guvern minoritar?

A făcut studii de matematică. În matematică, dacă cineva te întreabă e „posibil”, răspunzi „da, e posibil”. E puțin probabil acum. Dumnealui a răspuns teoretic.

Dacă problema și criza se adâncesc, veți fi chemat să mediați. Suntem departe de momentul medierii?

În chestiuni punctuale am mai mediat între liderii coaliției. Săptămâna asta am discutat și cu Bolojan, și cu Fritz, și cu Grindeanu.

Ce ar trebui să schimbe Bolojan în stil, în acțiune?

Nu o să vă răspund la întrebarea asta. Multe discuții de tipul acesta sunt în spatele ușilor închise.

Sunteți de acord cu Bolojan că PSD blochează reforme?

Fiecare din partidele astea are un public și se întâmplă că publicurile lor își doresc altceva. Împreună reușesc să ating niște obiective de etapă, cum ar fi OCDE, negocierea PNRR. Așa e în politică, când partidele care compun coaliția au opțiuni diferite pe multe teme.

Nu ați răspuns despre Bolojan din eleganță, dar credeți că ar putea să facă să meargă lucrurile mai bine în relația cu PSD?

Ca fiecare dintre noi, tot timpul e loc de mai bine, dar să o lăsăm în zona asta filosofică. Nu vreau să interferez în relațiile dintre partidele din coaliție.

Agențiile de rating urmăresc și stabilitatea politică. Simțiți preocuparea?

Desigur. Am contacte, vă dați seama, cu oameni din sfera asta. Dacă acum șase-șapte luni prima întrebare era „credeți că puteți să reduceți deficitul” și a doua întrebare era „există stabilitate sau premise de instabilitate”, acum e invers. De deficit lumea este mai mult decât mulțumită față de locul de unde am plecat, dar există percepția că probabilitatea de instabilitate politică este mai mare.

Mult timp, asta ca observație generală, liderii politici români spuneau una în țară, una în străinătate. Eu le spun cu sinceritate, sunt niște partide care au un istoric, acest istoric le împiedică uneori să ia decizia cea mai rapidă, însă lucrurile progresează.

Starea de spirit a românilor?

Lucrul cel mai important este că a scăzut puterea de cumpărare. Dincolo de asta, ca și media, în opinia publică lucrurile par mai rele decât sunt. Am citit recent un sondaj legat de nivelul taxelor pe proprietate în România comparat cu UE și la întrebarea „credeți că taxele pe proprietate din România sunt mai mari sau mai mici decât în UE” mulți români, între 60%-70%, spuneau că sunt mai mari, deși în realitate ele sunt sensibil mai mici.

Există o stare de tensiune în societate, există multe nemulțumiri care s-au acumulat și atunci cumva pe anumite aspecte, cum este funcționarea coaliției, cred că imaginea nu este perfectă.

Perspectiva economică îi preocupă pe mulți, senzația că dacă nu avansează reformele vor fi majorate impozitele.

În multe chestiuni nu am avut aceeași opinie ca Guvernul, dar suntem aliniați pe faptul că și măsurile din iulie-august anul trecut, și măsurile care au intrat în vigoare anul acesta au fost anunțate și s-a spus de atunci că nu o să mai fie altele. Până aici Guvernul s-a ținut de cuvânt și nu există niciun fel de perspectivă de majorări de taxe.

Tensiuni în coaliție

Nicușor Dan a avut întâlniri în ultimele zile cu doi dintre liderii coaliției – Ilie Bolojan (PNL) și Dominic Fritz (USR). Ilie Bolojan și președintele Nicușor Dan s-au întâlnit luni dimineață la Palatul Cotroceni pentru a discuta despre bugetul pentru anul 2026 și despre vizita premierului în Germania. Miercuri, a avut loc o discuție între președinte și Dominic Fritz, liderul USR.

Tensiunile s-au acutizat în ultimele săptămână, iar liderii PSD au atacat măsurile economice ale guvernului, în special creșterea taxelor și impozitelor locale, dar și alocările bugetare. Claudiu Manda, secretarul general al PSD, l-a amenințat pe premier cu moțiunea de cenzură.

În paralel, membri PSD sunt consultați cu privire la ieșirea partidului de la Guvernare și, potrivit unor surse, această consultare internă va fi finalizată după ce bugetul pentru 2026 va fi adoptat.

Chestionat pe acest subiect într-un interviu pentru RFI România, Ilie Bolojan a spus marți că „nu exclude” un guvern interimar fără PSD un astfel de scenariu, însă a subliniat că „nu e o ipoteză de lucru” și că „e de dorit să avem stabilitate politică”.

Numirea șefilor serviciilor

De asemenea, președintele este așteptat în prima parte a anului să anunțe pe cine desemnează pentru șefia SRI și SIE, o restanță pe care șeful statului nu a rezolvat în primele 6 luni de mandat. Nicușor Dan are nevoie de acordul partidelor de la guvernare, cele care au și majoritate în Parlament, astfel încât numirile pentru șefii SRI și SIE să fie aprobate de legislativ.

„Preşedintele propune şi Parlamentul trebuie să voteze, tocmai din perspectiva acestei stabilităţi (a coaliţiei – n.red.) nu cred că se va întâmpla ca să nu discutăm înainte. Dimpotrivă, vom discuta astfel încât numirile să fie validate de Parlament”, a explicat Nicușor Dan săptămâna trecută.

Întrebat la finalul lunii noiembrie de jurnaliști când va face numirile la conducerea serviciilor de informații, președintele a răspuns scurt: „Probabil la începutul anului viitor”.

De asemenea, este în plină desfășurare procedura de selectare a șefilor marilor pachete. Numirile sunt făcute de ministrul Justiției, cu avizul CSM, dintre cei care se înscriu la concurs. Ultimul cuvând aparține președintelui care poate refuza, motivat, propunerile venite dinspre Ministerul Justiției.

Declanșarea procedurii pentru numirea șefilor Parchetelor vine la aproximativ o lună după discuțiile de la Cotroceni cu magistrații convocate în urma dezvăluirilor din documentarul Recorder „Justiție Capturată”.

Politica externă a României

Tensiunile în creștere dintre administrația Trump din SUA și statele europene este un alt subiect delicat pe masa președintelui pentru 2026. România se află printre statele invitate să adere la Consiliul de Pace. Președintele Nicușor Dan a spus deocamdată că se mai gândește. Condiția pentru un loc permanent în acest consiliu este plata unei sume de 1 miliard de dolari. Președintele PSD Sorin Grindeanu a cerut ca România să plătească această sumă.

Cu ocazia unei deplasări la Bruxelles, la Consiliul European de săptămâna trecută, Nicușor Dan a anunțat deși tratatele europene obligă România la solidaritate cu Danemarca în criza Groenlanda, Bucureștiul nu va face niciun pas în spate din relația cu Washingtonul. De asemenea, el a pledat pentru dialog în scopul stingerii tensiunilor dintre aliați.