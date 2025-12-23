Alertă de vreme severă de Crăciun. Ninsori viscolite, ger și strat de zăpadă în mai multe regiuni. Cod galben în jumătate de țară

Începând de marți seara până în a doua zi de Crăciun, vor fi precipitații în cea mai mare parte a țării, în timp ce la munte și în Moldova treptat vor predomina ninsorile. Vremea se va răci semnificativ, în unele zone va fi ger, conform ANM.

Meteorologii au avertizat că, în perioada 23 decembrie, ora 18 – 26 decembrie, ora 10, România va fi afectată de un episod de vreme severă de iarnă, caracterizat prin intensificări ale vântului, precipitații moderate, ninsori temporar viscolite, polei, depuneri de zăpadă și o răcire accentuată a vremii, cu ger în unele zone.

Potrivit prognozei emise de ANM, precipitațiile vor cuprinde cea mai mare parte a țării. La munte și în Moldova, treptat, vor predomina ninsorile, în timp ce în regiunile sudice se vor semnala inițial precipitații mixte. În Oltenia, Muntenia și nordul Dobrogei, din noaptea de miercuri spre joi (24/25 decembrie), precipitațiile se vor transforma în ninsoare.

Cantitățile de apă vor fi, în general, de 5–15 l/mp, însă în Oltenia și în vestul Carpaților Meridionali, local, acestea vor depăși 25–30 l/mp, unde se va depune un strat consistent de zăpadă, cu grosimi cuprinse între 15 și 25 cm.

Izolat, se va forma polei, iar în restul teritoriului precipitațiile vor fi slabe și mixte, conform ANM. În cursul zilei de joi (25 decembrie), aria precipitațiilor se va restrânge treptat către sud-vestul țării.

Totodată, din a doua parte a zilei de miercuri (24 decembrie) și până joi seara, vântul va avea intensificări în regiunile sud-vestice și sudice, cu rafale de 45–55 km/h, viscolind temporar ninsoarea. Izolat, intensificări ale vântului vor fi posibile și în celelalte regiuni.

Răcire semnificativă și ger în noaptea de Crăciun

Meteorologii mai avertizează că joi , 25 decembrie, în prima zi de Crăciun, vremea se va răci accentuat, mai ales în sudul și estul țării.

Temperaturile maxime vor fi cuprinse, în general, între -5 și 2 grade Celsius, iar în timpul nopții, în Moldova și estul Transilvaniei, se va instala gerul, cu minime între -12 și -10 grade.

Cod galben în București și 19 județe

Administrația Națională de Meteorologie a emis și o atenționare Cod galben, valabilă în intervalul 24 decembrie, ora 12 – 25 decembrie, ora 20, pentru Dobrogea, Muntenia, Oltenia și sudul Banatului.

În aceste regiuni, vântul va avea intensificări temporare, cu viteze la rafală de 50–70 km/h. În noaptea de miercuri spre joi (24/25 decembrie) și în prima parte a zilei de joi, 25 decembrie, în Muntenia, sudul Olteniei și nordul Dobrogei, vântul va viscoli ninsoarea, iar vizibilitatea va scădea temporar sub 100 de metri. În Oltenia, ninsorile viscolite vor continua până joi seara.

În vestul Carpaților Meridionali și în Oltenia, stratul de zăpadă va atinge 10–20 cm, iar izolat poate depăși 25 cm. De asemenea, pe alocuri se va depune polei, favorizând formarea ghețușului.