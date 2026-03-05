[P] Ce este eSIM: ghid complet pentru români care călătoresc în străinătate

Ai ajuns vreodată în aeroport și primul gând a fost: „Acum cum mă conectez?” Cartela de acasă are roaming scump, cea locală înseamnă coadă la un chioșc și bani schimbați în grabă. Există o alternativă pe care tot mai mulți călători o folosesc deja — și nu implică nicio cartelă fizică. Dar ce este eSIM, concret, și merită să faci trecerea? Asta acoperim în ghidul de față.

Ce este eSIM și cu ce diferă față de cartela obișnuită?

SIM-ul clasic este o cartelă mică de plastic pe care o introduci fizic în telefon. O cumperi, o activezi, o pierzi uneori prin buzunare. eSIM-ul face același lucru — identifică telefonul în rețea și gestionează conexiunea la date — dar există direct în cipul telefonului, fără suport fizic.

Dacă vrei o definiție mai tehnică, poți citi detaliat ce inseamna e sim pe site-ul Yesim. Pe scurt: eSIM înseamnă „embedded SIM”, adică un SIM integrat în dispozitiv din fabricație. Îl activezi prin scanarea unui cod QR sau printr-o aplicație, în câteva minute, fără să aștepți o cartelă prin poștă și fără să umbli cu ace de sim prin geantă.

O diferență practică importantă: pe același telefon poți avea mai multe profiluri eSIM salvate simultan. Un număr românesc activ și un plan de date pentru țara în care călătorești — ambele pe același dispozitiv.

Cum funcționează eSIM în practică?

Procesul este mai simplu decât pare:

Verifici dacă telefonul tău suportă eSIM (lista mai jos). Alegi un plan de date pentru destinația ta — de la un furnizor eSIM. Primești un cod QR pe email sau în aplicație. Scanezi codul din setările telefonului. Planul se activează — de obicei în câteva secunde.

Nu ai nevoie de magazin fizic, nu ai nevoie de act de identitate la ghișeu și nu depinzi de programul unui operator. Totul se face online, înainte să pleci sau chiar din avion pe wifi.

Datele mobile se consumă exact ca la o cartelă normală. Primești un pachet prepaid (ex. 5 GB pentru 7 zile în Europa) și îl folosești cât timp ești plecat. Dacă termini, poți cumpăra un plan suplimentar direct din aplicație.

Ce telefoane sunt compatibile cu eSIM?

Nu toate telefoanele suportă eSIM — acesta e principalul criteriu înainte să iei orice decizie.

Dintre modelele Apple, toate iPhone-urile începând cu XS sunt compatibile, adică întreaga gamă de la seria 11 până la seria 17. La Samsung, suportul eSIM există pe Galaxy S20 și modelele mai noi, inclusiv seriile Z Fold și Z Flip. Google Pixel este compatibil începând cu Pixel 3. Huawei a introdus eSIM pe P40 și Mate 40, iar Motorola pe seria Razr din 2019 încoace.

Dacă nu ești sigur de modelul tău, verifică în Setări → General → Informații → Cartelă SIM. Absența opțiunii „Adaugă plan de date” înseamnă că dispozitivul nu suportă eSIM.

Un detaliu important: unele telefoane cumpărate direct de la operatori români pot fi „blocate” pe rețeaua respectivă. În acest caz, eSIM-ul de la alt furnizor s-ar putea să nu funcționeze până nu deblochezi telefonul.

Cât costă un eSIM față de roamingul clasic?

Aici e diferența cea mai vizibilă. Să luăm câteva exemple concrete pe destinații frecvente pentru români.

În Italia, roamingul e inclus decent în abonamentele UE, dar dacă depășești pachetul, un gigabyte suplimentar ajunge la 10€ la operatorii români. Prin eSIM, același gigabyte costă 3–5€. În Turcia, diferența e mai mare: roamingul clasic pornește de la 8–12€/GB, față de 3–4€ prin eSIM. Pentru SUA, unde roamingul românesc poate ajunge la 15–25€ pe gigabyte, un plan eSIM prepaid oferă același volum de date cu 5–8€. Japonia și Dubai urmează același tipar — de două până la patru ori mai scump prin roamingul operatorului față de un plan eSIM dedicat.

Diferența devine semnificativă pe călătorii mai lungi sau în destinații exterioare UE. În interiorul Uniunii Europene, roamingul inclus în abonamentele românești funcționează decent — acolo avantajul eSIM-ului e mai mic.

Un exemplu concret de pe un forum de travel românesc: un utilizator a plătit 9€ pentru 10 GB date în Turcia prin eSIM, față de 47€ cât i-ar fi costat la operatorul de acasă pentru același volum de trafic.

Cum activezi un eSIM pas cu pas

Procesul variază ușor în funcție de furnizor și de telefon, dar pașii principali sunt aceiași.

Pe iPhone: intri în Setări → Serviciu celular → Adaugă plan de date, scanezi codul QR primit după cumpărare, confirmi activarea și selectezi planul nou ca sursă de date celulare.

Pe Android (Samsung, Pixel): mergi în Setări → Conexiuni → Manager SIM, alegi „Adaugă plan mobil”, scanezi codul QR și urmezi instrucțiunile de pe ecran.

Înainte de activare, asigură-te că telefonul e conectat la wifi — activarea necesită internet. Evită zonele cu semnal slab și descarcă aplicația furnizorului dacă e cerută. Furnizorii serioși trimit instrucțiuni clare pe email imediat după cumpărare. Yesim eSIM oferă planuri pentru peste 200 de țări cu activare prin cod QR și suport disponibil dacă întâmpini probleme la configurare.

Când merită eSIM și când e mai bine fără el?

eSIM are sens clar în câteva situații: călătorești frecvent în afara UE, vrei să eviți costurile de roaming fără să cumperi cartele locale din aeroport, telefonul suportă dual SIM și poți păstra numărul românesc activ în paralel, sau vrei să ai conexiunea pregătită înainte de decolare.

Nu e neapărat soluția optimă dacă telefonul nu suportă eSIM, dacă călătorești doar în UE cu un abonament care include roaming decent, sau dacă ai nevoie de un număr local pentru autentificări și rezervări — planurile eSIM de date nu includ număr de telefon, doar internet.

Ce este eSIM, pe scurt: o cartelă SIM digitală integrată în telefon, activată prin cod QR, fără suport fizic. Față de roamingul clasic sau cartelele cumpărate din aeroport, eSIM-ul oferă de obicei prețuri mai mici, activare mai rapidă și mai multă flexibilitate — mai ales în destinații exterioare UE.

Dacă telefonul tău e compatibil și călătorești regulat, merită cel puțin testat o dată. Compari prețul unui plan pentru destinația ta, scanezi un cod QR și la aterizare ești deja conectat. Fără cozi, fără cartele pierdute, fără surprize la factură.