Rusia nu este de acord cu planul de pace în 20 de puncte propus de Ucraina și SUA / Ce modificări vrea Moscova

RUSIA, MOSCOVA – 19 DECEMBRIE 2025: Președintele Vladimir Putin ține conferința de presă de sfârșit de an, transmisă în direct la televiziune, la Gostiny Dvor. FOTO: Gavriil Grigorov / Zuma Press / Profimedia

Rusia va cere modificări esențiale la cel mai recent plan de pace al Ucraina și SUA pentru a pune capăt războiului. Moscova vrea restricții suplimentare asupra capacităților militare ale Kievului, potrivit unei persoane apropiate de Kremlin citate de publicația Bloomberg.

Moscova, care consideră planul în 20 de puncte, elaborat de Ucraina și SUA, drept un punct de plecare pentru negocieri ulterioare, a anunțat, miercuri, că pregătește un răspuns la propunerile de pace.

Moscova consideră că planul nu include prevederi importante pentru Rusia și nu răspunde la multe întrebări, a spus persoana respectivă, care a cerut să nu fie identificată din cauza caracterului sensibil al subiectului.

Rusia nu respinge, însă, categoric planul

Deși Rusia privește documentul actual ca pe un plan destul de tipic al Ucrainei, îl va analiza „la rece”, a mai spus persoana citată.

Vladimir Putin nu a comentat încă asupra celor mai recente propuneri pentru încheierea războiului, propuneri care au fost elaborate în urma unor săptămâni de negocieri la care au participat oficiali americani, ucraineni și ruși.

Emisarul Kremlinului, Kirill Dmitriev, care s-a întâlnit la sfârșitul săptămânii cu echipa americană în Florida, l-a informat pe președintele rus despre rezultate, iar Moscova va continua legătura cu Washingtonul pentru a-și definitiva poziția, a declarat, miercuri purtătorul de cuvânt al lui Putin, Dmitri Peskov.

Trump a declarat săptămâna aceasta că discuțiile „merg destul de bine” și că există șansa de a încheia curând un acord de pace. Deocamdată nu există planuri ca Putin să aibă o convorbire cu Trump, a spus Peskov, potrivit agenției Interfax, citată de Bloomberg.

Ce vrea Rusia

Printre preocupările Rusiei se numără garanțiile împotriva unei viitoare extinderi spre est a alianței militare NATO și menținerea statutului de neutralitate al Ucrainei în cazul în care aceasta aderă la Uniunea Europeană, potrivit sursei citate.

Planul nu conține nici limitele dorite de Rusia asupra forțelor armate ucrainene de după război și asupra tipurilor de armament și nu oferă garanții clare privind statutul limbii ruse în Ucraina. Rusia vrea, de asemenea, clarificări privind ridicarea sancțiunilor și în privința sutelor de miliarde de dolari din activele statului rus înghețate în Occident.

Rusia vrea ca Ucraina să renunțe la teritorii din estul regiunii Donețk, pe care trupele lui Putin nu au reușit să le cucerească în aproape patru ani de război. Ucraina respinge această cerere, temându-se că cedarea zonei puternic fortificate ar lăsa-o vulnerabilă unui nou atac rusesc.

Ucraina vrea să îl convingă pe Trump să propună Rusiei oprirea războiului pe actuala linie de contact, a spus Zelenski.

O concesie majoră a Kievului

„Ne aflăm într-o situație în care rușii vor să ne retragem din regiunea Donețk, în timp ce americanii încearcă să găsească o formulă prin care asta să nu fie numită «retragere» – pentru că noi suntem împotriva retragerii”, a spus Zelenski. Renunțarea la orice teritoriu ar fi dificil de implementat pentru guvernul de la Kiev, deoarece ar încălca legea ucraineană și ar necesita un referendum.

Totuși, președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că este gata să-și retragă trupele din zonele din estul regiunii Donețk care se află încă sub controlul Kievului și să transforme aceste teritorii într-o zonă demilitarizată, ca parte a unui posibil acord de pace cu Moscova.

Este cea mai importantă concesie în ceea ce privește disputele teritoriale, care au blocat în repetate rânduri negocierile de pace.

Citește și Zelenski a dezvăluit acordul de pace negociat cu SUA și propus Rusiei. Ce prevăd cele 20 de puncte ale documentului care poate pune capăt războiului din Ucraina

Dar propunerea a expus și problemele semnificative care rămân între Ucraina și Rusia.

Oferta lui Zelenski privind o zonă demilitarizată a venit cu o condiție: Rusia ar trebui să-și retragă forțele dintr-o zonă echivalentă din Donetsk. Până în prezent, Kremlinul nu a dat niciun semn că ar fi dispus să accepte altceva decât controlul deplin asupra regiunii.

Tot ca parte a compromisului, Zelenski s-a angajat să organizeze alegeri prezidențiale „cât mai curând posibil” după încheierea unui armistițiu. Tratatul de încetare a focului ar intra în vigoare în ziua semnării acordului de pace și ar fi monitorizat de mediatori internaționali.

Planul în 20 de puncte propus de Ucraina Rusiei

După săptămâni de negocieri, Ucraina și SUA au pregătit proiectul unui plan de pace revizuit pentru a pune capăt războiului început de Rusia. Planul inițial în 28 de puncte, care practic împingea Ucraina spre capitulare, a fost revizuit într-un cadru în 20 de puncte.

În plus, a fost elaborat un proiect de garanție de securitate tripartită între Ucraina, SUA și Europa, precum și un acord bilateral de garanție de securitate între Ucraina și SUA.

Documentul prevede recunoașterea suveranității Ucrainei de către semnatari, Ucraina ar avea voie să păstreze o armată în timp de pace de până la 800.000 de militari, iar orice încălcare a încetării focului de către Rusia ar declanșa garanții de securitate din partea SUA.

În plus, Ucraina a obținut sprijinul SUA pentru un termen clar de aderare la UE și pentru un angajament privind sute de miliarde de dolari pentru reconstrucția de după război, precum și pentru un nou pact cu Rusia care să protejeze comerțul său fluvial și maritim, potrivit lui Zelenski.

Care sunt toate cele 20 de puncte ale acordului de pace: AICI.