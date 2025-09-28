Selena Gomez s-a căsătorit. Ce vedete au fost prezente la nunta cântăreței cu producătorul muzical Benny Blanco

Cântăreața Selena Gomez s-a căsătorit cu producătorul muzical Benny Blanco, vedeta americană postând o serie de fotografii de la ceremonie pe contul său de Instagram, scrie Agerpres.

Postate alături de data „9.27.25”, fotografiile prezintă momente de la nunta organizată după o perioadă de logodnă de 9 luni.

„Soția mea în viața reală”, a comentat Blanco, 37 de ani, la postarea soției sale.

Revista Vogue a relatat că la ceremonia de sâmbătă au participat 170 de invitați, printre care Taylor Swift și colegii Selenei Gomez de pe platourile de filmare ale producției „Only Murders In The Building”, Steve Martin și Martin Short.

Conform Vogue, Selena Gomez, 33 de ani, a purtat o rochie de mireasă din mătase creată special pentru ea, iar Blanco a purtat un smoching și papion. Ambele ținute au fost create de Ralph Lauren.

Selena Gomez și Benny Blanco au colaborat pe albumul „I Said I Love You First”, care a fost lansat în luna martie și spune chiar povestea de dragoste a celor doi.

În 2015 ei au lansat împreună hitul „Same Old Love” și în 2019 piesa „I Can’t Get Enough”, alături de Tainy și de J. Balvin.

Selena Gomez și-a început cariera în muzică în anii 2000, dar s-a implicat și în lumea filmului, jucând recent în producția „Emilia Perez” în rolul Jessica Del Monte.

Benny Blanco are și el un album solo de studiou, „Friends Keep Secrets”, lansat în 2018 și în calitate de producător muzical are colaborări cu Katy Perry, Britney Spears și Kesha.