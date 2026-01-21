Statul bulgar intră într-un consorțiu alături de OMV Petrom. Un proiect de miliarde de dolari

Compania de stat Bulgarian Energy Holding (BEH) intră în consorţiul de explorare Han Asparuh, cu o participaţie de 10%, informează OMV Petrom, citată de Agerpres. În noua structură de parteneriat, OMV Petrom rămâne operator, cu o participaţie de 45%, NewMed Energy deţine 45%, iar BEH deţine 10%.

„Statul bulgar, prin intermediul Bulgarian Energy Holding (BEH), a intrat în consorţiul de explorare offshore Han Asparuh din zona bulgară a Mării Negre, cu o participaţie de 10%. BEH va plăti cota sa proporţională (10%) din costurile suportate în legătură cu pregătirile şi operaţiunile de foraj. Forajul de explorare a început în decembrie anul trecut şi este în desfăşurare, nava de foraj Noble Globetrotter I fiind contractată pentru săparea a două sonde de explorare”, se arată în comunicat.

Un studiu recent realizat de EY, la solicitarea OMV Petrom şi NewMed Energy, relevă faptul că valorificarea potenţialului de gaze naturale din zona bulgară a Mării Negre ar putea genera beneficii majore pentru economia ţării şi pentru securitatea energetică.

Han Asparuh, un perimetru la sud de Neptun Deep

Aceeaşi analiză evidenţiază că fiecare miliard de euro investit şi cheltuit în proiecte offshore ar putea aduce până la 5,2 miliarde de euro la PIB şi 1,5 miliarde de euro venituri la bugetul de stat.

„Acest parteneriat reflectă angajamentul comun de a valorifica potenţialul Mării Negre ca sursă regională fiabilă de energie, într-un mod sigur şi sustenabil”, a declarat Cristian Hubati, membru al Directoratului OMV Petrom, responsabil pentru activitatea de Explorare şi Producţie.

La rândul său, Yossi Abu, CEO NewMed Energy, a spus: „Participarea noastră la proiectul Han Asparuh extinde portofoliul nostru de explorare în ape adânci şi consolidează colaborarea regională în estul Mediteranei şi Marea Neagră”.

Totodată, Valentin Nikolov, CEO Bulgarian Energy Holding, a subliniat că, prin intrarea în acest consorţiu, Bulgaria îşi asumă un rol activ în explorarea resurselor sale offshore şi în consolidarea securităţii energetice naţionale. „În plus, astfel de proiecte pot avea o contribuţie semnificativă în economie”, a afirmat Nikolov.

Han Asparuh este un perimetru de explorare situat în vestul Mării Negre din Bulgaria, la sud de perimetrul Neptun din România şi are o suprafaţă de 13.712 km pătraţi, cu adâncimi ale apei puţin sub 2.000 de metri. Activităţile de explorare au început în 2012 şi au inclus studii geologice şi geofizice şi forarea a trei sonde de explorare. O campanie seismică 3D extinsă a fost finalizată în mai 2020 pentru a identifica potenţiale ţinte de foraj.

OMV Petrom are peste 40 de ani de experienţă în producţia de petrol şi gaze naturale în Marea Neagră. În sectorul românesc, este operator în mai multe perimetre, producând petrol şi gaze naturale în zona de ape de mică adâncime. În apele adânci, OMV Petrom, în parteneriat cu Romgaz, dezvoltă proiectul Neptun Deep, cu volume estimate la 100 de miliarde de metri cubi de gaze naturale. Prima producţie de gaze naturale din Neptun Deep este aşteptată în anul 2027.