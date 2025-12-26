Turcia anunță că a primit din partea Rusiei 9 miliarde de dolari

Lucrările de construcție de la șantierul centralei nucleare Akkuyu, în districtul Gulnar din Mersin, Turcia, pe 21 octombrie 2025. FOTO: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Ministrul turc al Energiei a declarat că Rusia a oferit o nouă finanțare, în valoare de 9 miliarde de dolari, pentru centrala nucleară Akkuyu, construită de compania de stat rusă Rosatom, adăugând că Ankara se așteaptă ca centrala să devină operațională în 2026, scrie vineri Reuters.

Rosatom construiește prima centrală nucleară a Turciei la Akkuyu, în provincia mediteraneană Mersin, în conformitate cu un acord din 2010 în valoare de 20 de miliarde de dolari. Centrala trebuia să devină operațională în acest an, dar lucrările au fost amânate.

„Această finanțare va fi utilizată cel mai probabil în 2026-2027. Vor fi cel puțin 4-5 miliarde de dolari din această sursă pentru 2026 în ceea ce privește finanțarea externă”, le-a spus Alparslan Bayraktar unor reporteri locali, în cadrul unei conferințe de presă la Istanbul, potrivit unui comunicat al ministerului pe care acesta îl conduce.

Ministrul a spus că Turcia se află în discuții cu Coreea de Sud, China, Rusia și Statele Unite cu privire la proiecte nucleare în provincia Sinop și regiunea Tracia și a precizat că Ankara dorește să primească „cea mai competitivă ofertă”.

Conform lui Bayraktar, Turcia dorește să producă energie nucleară pe teritoriul său și își propune să furnizeze cifre clare privind obiectivele.

El a adăugat că Turcia se află în negocieri cu compania saudită ACWA Power pentru un pachet de energie solară de 5.000 de megawați.

„Vom finaliza acordul pentru acest proiect în primul trimestru al anului 2026, pentru 2.000 de megawați în prima fază. Vorbim despre un proiect de energie solară de 2.000 de megawați; 1.000 de megawați în Sivas și 1.000 în Taseli”, a declarat ministrul.

„Discutăm cu o altă firmă din Golf despre un proiect privind energia solară și stocarea energiei. Costul aproximativ al investiției este cuprins între 1,5 și 2 miliarde de dolari”, a adăugat Bayraktar, fără a oferi alte detalii.