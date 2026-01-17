Un băiat de 17 ani care se dădea cu sania trasă de mașină, mort după s-a lovit de un cap de pod, în Olt

Tragedia a avut loc vineri seară, în comuna Dobrun din județul Olt. Aadolescentul se afla pe o sanie trasă de o mașină condusă de un tânăr de 21 de ani, când a fost aruncat într-un cap de pod, a anunțat IPJ Olt.

Alerta la 112 s-a dat în jurul orei 20.15. Pe sania trasă de maşină se aflau doi tineri, iar autoturismul era condus de un tânăr în vârstă de 21 de ani, din comuna Voineasa, potrivit IPJ Olt.

„Din primele verificări, poliţiştii au stabilit faptul că un autoturism condus de către un tânăr de 21 de ani, din comuna Voineasa, ar fi tractat o sanie pe care se aflau doi tineri, iar la un moment dat, din cauze ce urmează a fi stabilite în cursul cercetărilor, sania ar fi intrat în coliziune cu un cap de pod. Din nefericire, în urma evenimentului rutier, un tânăr de 17 ani din comuna Voineasa, judeţul Olt, care se afla pe sanie, a decedat”, au precizat reprezentanţii IPJ Olt.

Şoferul mașinii nu consumase alcool, conform rezultatelor testării cu etilotest.

Poliţiştii au deschis dosar penal în cauză pentru ucidere din culpă.