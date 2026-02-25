Un primar anunță că a descoperit cum pot fi fentate măsurile impuse de guvernul Bolojan pentru a evita concedieri / Câte posturi trebuie să dispară

Primăriile pot să înființeze societăți comerciale în subordinea Consiliilor Locale și astfel să mute oamenii aici în loc să-i dea afară precum cere legea de reformare a administrației publice, a declarat primarul PSD al Galațiului, Ionuț Pucheanu, într-o intervenție telefonică la Digi24.

Acesta a criticat prevederile din ordonanța de urgență pe care a adoptat-o guvernul Bolojan în ședința de guvern de marți seară.

„Eu cred că reforma administrativă trebuia să fie mai profundă. Nu facem altceva decât să dăm cu un burete peste crusta prinsă pe buboiul acesta numit administrație publică centrală și locală”, a declarat primarul într-o declarație la Digi24.

Mecanismul descoperit de primar

Unul dintre principalele puncte ale ordonanței care vizează reforma administrației este cel legat de reducerea numărului de posturi din administrația locală. Numărul maxim al posturilor corespunzător fiecărei unităţi/subdiviziuni administrativ-teritoriale se reduce cu 30%. Ionuț Pucheanu spune că a descoperit un mecanism prin care poate evita concedierile.

„Eu vă spun că măsura în sine nu își va atinge scopul, pentru că la nivelul consiliilor locale ai posibilitatea legală de a te eschiva acestei măsuri prin crearea unei societăți comerciale aflate în subordinea consiliului. Nu doar că muți niște oameni dintr-o parte în alta, dar, per ansamblu, costul efectiv crește”, a declarat Pucheanu.

Peste 45.000 de posturi desființate în administrație

În administrația publică locală, măsurile introduse prin OUG prevăd o reducere cu 30% din totalul posturilor aprobate, care va genera, la nivel național, o reducere de 10% a posturilor ocupate pe ansamblul autorităților administrației publice locale.

În acest an tranzitoriu, autoritățile locale pot aproba diminuarea cheltuielilor de personal proporțional cu cheltuielile aferente numărului de posturi ocupate ce ar trebui desființate. Numărul de angajați din prefecturi va fi scăzut cu 25%. Pentru primăriile care nu-și acoperă cheltuielile cu veniturile din taxele locale se vor stabili noi grile de salarizare.

Reorganizarea aparatului de specialitate al primarului/al consiliului județean, precum şi instituțiile publice locale înființate prin hotărâri ale autorităților deliberative se realizează până cel târziu la data de 1 iulie 2026. Alternativ și temporar, în anul 2026, se pot diminua cheltuielile salariale pentru posturile ce ar trebui desființate. În acest caz, în anul 2027 se vor reduce posturile.

La acestea se adaugă reduceri de personal la prefecturi (25%), în ministere (10%, cu anumite excepții) și la numărul de consilieri din cabinetele demnitarilor atât la nivel central, cât și local.

„Aplicarea acestor măsuri vor conduce la reducerea numărului de posturi cu aproximativ 45.600 și la diminuarea cheltuielilor de personal, în anul 2026 cu peste 1,6 miliarde de lei, iar în anul 2027 cu peste 3 miliarde de lei”, a precizat Guvernul.

Peste 6.000 de consilieri vor fi disponibilizați

Este recalibrat numărul de polițiști locali, în funcție de mărimea localității sau județului: un post la fiecare 1.200 de locuitori pentru comune, orașe și sectoarele Capitalei și unul la 6.500 de locuitori pentru județe și municipiul București. O localitate cu numărul de locuitori sub 4.500 poate înființa un serviciu de poliție locală doar dacă îl finanțează din veniturile proprii.

Ordonanța prevede reducerea cu unu a numărului de consilieri personali de la cabinetul demnitarului de la nivelul administrației publice centrale și reducerea numărului de consilieri de la nivelul administrației publice locale în funcție de numărul de locuitori ai fiecărei unități administrativ-teritoriale.

Măsura va genera o reducere de peste 6.100 de posturi de consilieri personali de la cabinetele demnitarilor din administrația centrală și locală, dintr-un total de 10.126 de posturi prevăzute acum în organigramă, la nivel național.