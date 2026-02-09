Un ucrainean arestat în Elveția, pus sub acuzare în Germania în ancheta despre coletele-bombă legate de serviciile secrete ruse

Incendiu uriaș la Orbital Business Park din Cannock, Staffordshire, pe 9 mai 2024, pe fondul suspiciunilor legate de dispozitive explozive rusești. FOTO: Emma Trimble / SWNS / SWNS / Profimedia

Germania a pus sub acuzare un cetățean ucrainean în dosarul acuzațiilor care vizează un complot legat de serviciile secrete rusești pentru detonarea unor pachete-bombă în Europa, au anunțat procurorii germani luni, într-un comunicat, potrivit Reuters.

Ambasada Rusiei la Berlin nu a răspuns imediat la solicitarea de comentarii, dar Moscova a negat anterior implicarea.

Suspectul, identificat doar ca Yevhen B. în conformitate cu legea germană privind confidențialitatea, a fost arestat în Elveția pe 13 mai anul trecut și extrădat în Germania în decembrie.

În martie 2025, Yevhen B. și alți doi suspecți identificați ca Daniil B. și Vladyslav T. au trimis două colete cu dispozitive de urmărire GPS din orașul Köln, din vestul Germaniei, către Ucraina, la ordinul intermediarilor serviciilor secrete ruse din Mariupol, afirmă procurorii germani.

Scopul era de a investiga rutele logistice pentru a trimite ulterior pachete cu dispozitive explozive care ar fi luat foc în Germania sau în altă parte, în drum spre zone din Ucraina neocupate de Rusia, provocând cât mai multe pagube posibil, spun anchetatorii.

Guvernele europene au acuzat Rusia de o campanie susținută de atacuri de sabotaj, pe fondul deteriorării relațiilor după invadarea Ucrainei în 2022. Rusia a calificat în repetate rânduri aceste acuzații ca fiind nefondate.