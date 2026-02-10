Una din țările baltice avertizează că Rusia produce atât de mult armament încât va putea purta un război în paralel cu cel din Ucraina

Rusia nu are intenția de a lansa un atac militar asupra vreunei țări membre a NATO anul acesta sau în anul următor, dar se grăbește să-și refacă forțele pe măsură ce Europa își intensifică reînarmarea, a declarat Serviciul de Informații Externe al Estoniei în raportul său anual, publicat marți și consultat de Reuters.

Micuța țară baltică a fost unul dintre cei mai puternici susținători ai Ucrainei după începerea invaziei rusești în februarie 2022 și o critică dură a Moscovei.

„(Europa) trebuie să investească în apărare și securitate internă, astfel încât… în viitor, Rusia să concluzioneze că nu are nicio șansă împotriva țărilor NATO,” a declarat Kaupo Rosin, șeful serviciului eston de informații, pentru reporteri.

„Vedem că conducerea rusă este foarte preocupată de… reînarmarea europeană, [rușii] văd că Europa ar putea fi capabilă să desfășoare acțiuni militare independente împotriva Rusiei în doi-trei ani”, a mai spus Rosin. Scopul Rusiei acum este să „întârzie și să împiedice” acest lucru, a adăugat el.

Serviciul condus de acesta a notat în raportul său că producția de muniție se extinde atât de rapid în Rusia încât țara condusă de președintele Vladimir Putin va putea să-și stocheze provizii pentru războaie viitoare, în timp ce continuă să lupte în Ucraina.

Raportul a mai notat că orice atac rus asupra Estoniei ar implica drone „pe uscat, în aer și pe mare, simultan pe întreg teritoriul Estoniei”.

Serviciul de informații al Estoniei afirmă că Rusia face un joc dublu în relația cu SUA

Serviciul estonian de informații a precizat că Kremlinul continuă să considere SUA principalul său adversar global, în timp ce mimează disponibilitatea de a coopera pentru a obține ridicarea sancțiunilor americane.

„Această schimbare a fost generată de ambiția Kremlinului de a exploata noua administrație americană pentru a restabili relațiile bilaterale și a urmări o înțelegere care să formalizeze înfrângerea Ucrainei”, se arată în raport.

„În ciuda acestei relaxări iluzorii, obiectivele Rusiei rămân neschimbate: ea caută să marginalizeze Statele Unite și NATO și să redefinească arhitectura de securitate a Europei conform viziunii Moscovei”, se adaugă în document.

Raportul menționează că China vede în Rusia un aliat util pentru a marginaliza Occidentul și o sursă de energie în cazul în care un conflict cu Taiwanul ar conduce la sancțiuni sau la un blocaj maritim. Documentul subliniază de asemenea că Rusia și China fac schimb de cercetări în domeniul tehnologiei militare.

„Orice concesii făcute Rusiei ar alimenta, de fapt, și ambițiile globale ale Chinei”, se concluzionează în raport.

Acesta a fost publicat la doar câteva zile după ce Estonia a anunțat că își va închide pe timp de noapte două puncte importante de trecere a frontierei cu Rusia, invocând „comportamentul irațional” al țării vecine, fără a oferi însă detalii.