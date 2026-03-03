Unul dintre cei mai importanți lideri ai Iranului nu a murit, așa cum se credea – dezvăluire a unui site de opoziție

Fostul președinte iranian Mahmoud Ahmadinejad este în viață după o tentativă de asasinat, au declarat marți „surse informate” pentru Iran International.

Sursele citate de Iran International, un canal de televiziune prin satelit în limba persană și o agenție online de știri, multilingvă, cu sediul în Londra, au precizat că Ahmadinejad nu a fost rănit și a fost mutat într-un loc sigur.

În weekend, în timpul atacurilor Israelului, presa iraniană a difuzat informații contradictorii despre soarta lui Ahmadinejad, unele surse afirmând că el a fost ucis, în timp ce altele au declarat că nu pot confirma această versiune.

Agenția de presă ILNA a scris inițial că Mahmoud Ahmadinejad fusese ucis în timpul unui bombardament asupra Teheranului, în locuința lui din estul capitalei iraniene, împreună cu garda lui de corp. Această informație nu a putut fi verificată din surse independente.

Apoi ISNA, o altă agenție de presă iraniană, a publicat un comunicat al lui Ahmadinejad despre uciderea liderului iranian suprem, ayatollahul Ali Khamenei, a cărui moarte fusese anunțată de televiziunea de stat în noaptea de sâmbătă spre duminică.

Ulterior, și partidul iranian Dolate Bahar a transmis că Mahmoud Ahmadinejad, care este liderul formațiunii, nu a decedat. „Dolate Bahar anunţă că relatările despre martiriul dr. Ahmadinejad în atacurile americano-israeliene sunt false”, a indicat o declaraţie a partidului.

Cine este Mahmoud Ahmadinejad

În timpul său mandatului său de opt ani în funcția de președinte (2005 – 2013), Mahmoud Ahmadinejad (69 de ani) a fost inițial favoritul clericilor șiiți, dar și al conservatorilor și politicienilor mai radicali din parlament.

Totuși, spre finalul mandatului politicile lui au fost tot mai mult puse sub semnul întrebării, iar strategia lui privind programul nuclear iranian a condus la numeroase sancțiuni internaționale contra Teheranului și, ulterior, la criză economică, notează DPA și Agerpres.

Ahmadinejad a devenit ținta criticilor internaționale în special din cauza comentariilor lui antisemite. În timpul președinției sale, Iranul a fost izolat internațional din cauza amenințărilor militare împotriva Israelului și din cauza negării Holocaustului.

Susținătorii acestuia i-au contestat tot mai mult politicile și chiar cei mai radicali l-au considerat un personaj controversat către finalul mandatului său.

Conducerea Iranului, eliminată

Ayatollahului Ali Khamenei, conducătorul suprem al regimului islamic, a fost ucis sâmbătă dimineață într-un raid aerian al SUA asupra reședinței acestuia din Teheran, efectuat ca parte a operațiunii militare comune de amploare declanșate de forțele americane și israeliene. El conducea Iranul de 36 de ani.

De altfel, mai mulți membri ai familiei ayatollahului Ali Khamenei au fost uciși în atacurile declanșate în weekend. Potrivit presei iraniene, și fiica, ginerele și nepotul ayatollahului au fost uciși.

Soția lui Khamenei, Mansoureh Khojasteh Bagherzadeh, a murit la rândul ei, luni, ca urmare a rănilor suferite. Ea avea 79 de ani și se afla în comă în urma raidului.

De altfel, mai mulți oficiali de top ai regimului de la Teheran și-au pierdut viața până acum.

Potrivit Axios, printre cei confirmați ca fiind uciși se numără:

Ali Shamkhani, principalul consilier pe probleme de securitate al lui Khamenei;

Mohammad Pakpour, comandantul Gărzii Revoluționare Islamice;

Aziz Nasirzadeh, ministrul Apărării;

Mohammad Shirazi, secretarul militar șef al lui Khamenei;

Saleh Asadi, șeful serviciului iranian de informații militare;

Hossein Jabal Amelian, președintele SPND (organizația iraniană de cercetare în domeniul armelor nucleare);

Reza Mozaffari-Nia, fostul președinte al SPND.

Unul dintre înalții oficiali care a supraviețuit este Ali Larijani — secretarul Consiliului Suprem de Securitate Națională al Iranului, fost președinte al parlamentului și unul dintre cei mai apropiați confidenți ai lui Khamenei.

Cum a fost decapitată conducerea Iranului

Președintele american Donald Trump a părut să confirme că serviciile secrete americane au jucat un rol direct în urmărirea și țintirea lui Khamenei, afirmând că ayatollahul „nu a putut evita serviciile noastre secrete și sistemele noastre sofisticate de urmărire”.

Financial Times a dezvăluit luni că Israelul a petrecut ani de zile piratând camerele de trafic din Teheran și monitorizând gărzile de corp iraniene înainte de asasinarea liderului suprem. Aproape toate camerele de supraveghere a traficului din capitala iraniană au fost piratate de ani de zile, imaginile lor fiind criptate și transmise către servere din Tel Aviv și sudul Israelului.

Una dintre aceste camere a permis armatei israeliene (IDF) să afle unde își parcau mașinile personale oficialii de la Teheran și a oferit detalii asupra funcționării unei părți a reședinței ayatollahului.

Mai mult, serviciile secrete israeliene au reușit să se conecteze la turnurile de telefonie mobilă din apropierea străzii Pasteur, făcând ca telefoanele să pară ocupate atunci când primeau apeluri și împiedicând echipa de pază a lui Khamenei să primească posibile avertismente.

Cu mult înainte de căderea bombelor, „cunoșteam Teheranul așa cum cunoaștem Ierusalimul”, a spus un oficial israelian din domeniul serviciilor secrete.

„Și când cunoști (un loc) la fel de bine ca și strada pe care ai crescut, observi un singur lucru care este nelalocul lui”, a adăugat el.

„În cultura serviciilor secrete israeliene, informațiile despre țintire sunt cea mai esențială problemă tactică – sunt concepute pentru a permite o strategie”, a declarat Itai Shapira, general de brigadă în rezerva militară israeliană și veteran cu 25 de ani de experiență în direcția lui de informații. „Dacă se decide că cineva trebuie asasinat, în Israel cultura este: «Vom furniza informațiile despre țintire»”, a mai spus el.

Acest lucru a fost însoțit de o dezactivare fără precedent a apărării antiaeriene a Iranului, printr-o combinație de atacuri cibernetice.

„Le-am luat ochii mai întâi”, a afirmat un oficial al serviciilor de informații. Atât în războiul din iunie, cât și acum, piloții israelieni au utilizat racheta Sparrow, ale cărei variante sunt capabile să lovească o țintă de dimensiuni mici, precum o masă, de la o distanță de peste 1.000 de kilometri.

Iar când CIA și Israelul au stabilit că Khamenei va organiza o întâlnire sâmbătă dimineață la birourile sale de lângă strada Pasteur, șansa de a-l ucide alături de o mare parte din conducerea superioară a Iranului a părut extrem de oportună.

Serviciile secrete au estimat că vânarea oficialilor regimului islamic după începerea unui război ar fi fost mult mai dificilă, deoarece iranienii s-ar fi angajat rapid în practici evazive, inclusiv îndreptându-se în subteran către buncăre imune la bombele israeliene.

Totodată, serviciile israeliene avea informații în urma piratării camerelor de trafic și a rețelelor de telefonie mobilă. Una dintre persoane a spus că acest lucru arată că întâlnirea cu Khamenei a avut loc conform programului, oficiali de rang înalt îndreptându-se spre locație.

Detalii oferite de șeful armatei americane

Apoi, armata americană a deschis calea pentru ca avioanele de vânătoare israeliene să bombardeze complexul lui Khamenei prin lansarea de atacuri cibernetice „care au perturbat, degradat și orbit capacitatea Iranului de a vedea, comunica și răspunde”, a dezvăluit ulterior generalul Dan Caine, șeful Statului Major Interarme al SUA.

Primele acțiuni au fost efectuate de Comandamentul Cibernetic al SUA și Comandamentul Spațial al SUA, pentru a bruia și perturba funcționarea sistemelor radar și de comunicații iraniene.

Atacul inițial a fost lansat cu „un eveniment declanșator realizat de Forțele de Apărare ale Israelului, facilitat de comunitatea de informații a SUA”, a spus generalul Dan Caine, referindu-se la bombardamentul israelian asupra reședinței de la Teheran a ayatollahului Ali Khamenei.

Potrivit informațiilor obținute de SUA, acolo urma să se desfășoare o reuniune a ayatollahului cu zeci de înalți responsabili politici și militari iranieni. Astfel, operațiunea a fost astfel lansată sâmbătă dimineață cu un bombardament israelian surpriză asupra reședinței lui Khamenei.

Acesta din urmă, membri ai familiei sale și peste 40 de oficiali veniți la acea reuniune au murit în urma bombardamentului.