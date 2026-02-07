Benjamin Netanyahu merge la Washington pentru discuții cu Donald Trump. Iranul, în centrul agendei întâlnirii

Premierul israelian Benjamin Netanyahu urmează să se întâlnească miercuri, la Washington, cu președintele Statelor Unite, Donald Trump, pentru a discuta despre negocierile cu Iran, a anunțat sâmbătă biroul lui Netanyahu, potrivit Reuters și AFP.

Oficiali iranieni și americani au purtat vineri discuții indirecte pe tema programului nuclear, în capitala Omanului, Muscat. Ambele părți au transmis că sunt așteptate noi runde de negocieri în perioada următoare.

Un diplomat regional informat de Teheran cu privire la discuții a declarat pentru Reuters că Iran a insistat, în cadrul negocierilor cu Statele Unite, asupra „dreptului său de a îmbogăți uraniu” și că capacitățile sale de rachete nu au fost abordate în discuții.

Oficialii iranieni au exclus posibilitatea ca rachetele Iranului, unul dintre cele mai mari arsenale de acest tip din Orientul Mijlociu, să fie puse în discuție și au afirmat că Teheranul își dorește recunoașterea dreptului de a îmbogăți uraniu.

„Prim-ministrul consideră că orice negocieri trebuie să includă limitarea rachetelor balistice și oprirea sprijinului pentru axa iraniană”, a transmis biroul premierului israelian Benjamin Netanyahu, într-un comunicat.

Întâlnirea de miercuri ar fi a șaptea între premierul israelian Benjamin Netanyahu și președintele american Donald Trump, de la revenirea acestuia din urmă la Casa Albă, în ianuarie anul trecut.

Cei doi ar fi urmat să se întâlnească pe 18 februarie, însă discuțiile au fost devansate pe fondul reluării contactelor cu Iran. Un purtător de cuvânt al lui Netanyahu nu a comentat imediat motivele pentru care data reuniunii a fost schimbată.

În iunie anul trecut, Statele Unite s-au alăturat unei campanii militare israeliene împotriva îmbogățirii uraniului de către Iran și a altor instalații nucleare, marcând cea mai directă acțiune militară americană de până acum împotriva Republicii Islamice.

Iranul a ripostat prin lansarea unui atac cu rachete asupra unei baze americane din Qatar.

Statele Unite și Israel au avertizat în repetate rânduri Iranul că vor lovi din nou dacă Teheranul va continua programele de îmbogățire a uraniului și de rachete balistice.

Marile puteri și statele din regiune se tem că un eșec al negocierilor ar putea declanșa un nou conflict între Statele Unite și Iran, cu riscul extinderii acestuia în întreaga regiune producătoare de petrol.

Iranul a promis un răspuns dur la orice atac și a avertizat țările arabe din Golful Persic care găzduiesc baze americane că ar putea deveni ținte dacă ar fi implicate într-o eventuală lovitură.