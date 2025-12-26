Ce este pregătită Rusia să dea în scris în fața statelor NATO. „Document cu forță juridică obligatorie”

Maria Zaharova, purtătoarea de cuvânt a Ministerului Afacerilor Externe al Rusiei, participă la Forumul de Cooperare Internațională, la Centrul Național al Rusiei, la Moscova, pe 26 octombrie 2025. FOTO: Mikhail Tereshchenko / Zuma Press / Profimedia

Forma unui document scris prin care Moscova ar confirma absenţa intenţiilor de a ataca ţările membre NATO poate fi subiect de negocieri, a anunțat purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, potrivit agenției de presă de stat TASS.

„Rusia este pregătită să formalizeze angajamentele corespunzătoare sub forma unui document scris, cu forţă juridică obligatorie. Forma sa specifică poate fi stabilită în cadrul negocierilor, însă acesta trebuie să fie un act de drept internaţional în toată regula”, a spus reprezentanta diplomației ruse, într-un briefing, răspunzând unei întrebări pe această temă.

„Rusia rămâne deschisă unor discuţii serioase, unui dialog serios pe această bază pragmatică şi echitabilă, spre deosebire de majoritatea ţărilor occidentale care au optat pentru o escaladare militaro-politică şi economică, care se transformă şi s-a transformat în presiune”, a susținut Zaharova, citată de News.ro.

„Tocmai aceste state sunt pe deplin responsabile pentru escaladarea situaţiei şi pentru oportunităţile pierdute, de altfel, inclusiv în domeniul asigurării securităţii europene şi, în general, globale”, a mai afirmat purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe.