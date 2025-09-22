Ce spune un lider liberal despre o eventuală demisie a premierului Bolojan. „Noi încercăm să facem reformă”

Deputatul Ciprian Dobre, preşedinte al PNL Mureş, a declarat luni, la Prima News, că liberalii nu iau în calcul o demisie a premierului Ilie Bolojan, în eventualitatea în care Curtea Constituțională ar respinge proiectul de reformă a pensiilor magistraților.

„Reformele nu sunt ale premierului Ilie Bolojan, reformele sunt ale acestei coaliţii de guvernare, ori, dacă aceste reforme asumate, în scris, de către toate părţile coaliţiei, nu au loc datorită unei decizii a Curţii Constituţionale, noi trebuie să muncim mai departe ca să facem aceste reforme” a declarat deputatul PNL, citat de News.ro.

Potrivit lui Ciprian Dobre, premierul nu ar trebui să-şi dea demisia, însă a admis că nu știe cum va reacționa Ilie Bolojan, în cazul unui eșec la CCR.

„Demisia este un act unilateral, personal, de asemenea irevocabil (…) Nu pot să spun ce va face premierul”, a arătat Dobre, precizând că, în privinţa unei chestiune ce ţine de constituţionalitate nu intervine niciodată răspunderea politică a guvernului.

„Eu cred că nu ar trebui să-şi dea demisia şi cred că este unul dintre cei mai buni prim-miniştri pe care noi i-am avut şi care încearcă din răsputeri să mişte toate partidele, pentru a face reforma în această ţară”, a subliniat deputatul PNL.

„În PNL nu există acest subiect, pe de o parte, iar pe de altă parte, noi încercăm să facem reformă şi nu să ne schimbăm prim-ministrul”, a completat el.