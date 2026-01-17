Cine este românul arestat de agenții ICE în Boston. Infracțiunile de care e acuzat în SUA / A fost prins într-o operațiune sub acoperire

Agenții de la Serviciul de Imigrare și Vamă al SUA (ICE) au arestat, pe 11 ianuarie, un cetățean român aflat în Statele Unite, acuzat de mai multe infracțiuni sexuale pe teritoriul american, au anunțat autoritățile americane, într-un comunicat.

Autoritățile americane l-au identificat pe român ca fiind Ionuț Andrei Stamatin.

„Pe 11 ianuarie, ICE Boston l-a arestat pe Ionuț Andrei Stamatin, un străin infractor din România. Acuzațiile penale aduse lui Stamatin includ infracțiunea de plată pentru acte sexuale cu un minor sub 18 ani, infracțiunea de ademenire a unui minor sub 16 ani și tentativă de comitere a unei infracțiuni”, a anunțat ICE Boston, într-un comunicat postat pe X.

Potrivit procurorilor americani, Stamatin, în vârstă de 24 de ani, a fost prins în timpul unei acţiuni de identificare şi interceptare a persoanelor implicate în exploatarea victimelor traficului de persoane în oraşul Falmouth din Cape Cod, Massachusetts.

„Pe 1 octombrie 2025, ofițeri sub acoperire au intrat în contact cu domnul Ionuț Stamatin, care credea că stabilește ora și locul pentru a se angaja în activități sexuale plătite cu o minoră de 15 ani. La scurt timp după aceea, anchetatorii au observat un bărbat sosind și luând legătura la locația desemnată. Ulterior s-a stabilit că bărbatul era Ionuț Stamatin”, a transmis Procuratura districtuală Cape and Islands, într-un comunicat.

On Jan. 11, ICE Boston arrested Iounut Andrei Stamatin, a criminal alien from Romania. Stamatin’s criminal charges include felony pay for sexual conduct with a child under 18, felony enticement of a child under 16, and attempt to commit a crime. pic.twitter.com/b5u3uYUjkO — ICE Boston (@EROBoston) January 14, 2026

Stamatin a ajuns la locul stabilit, iar pentru a-i confirma identitatea poliţiştii au trimis un mesaj pe telefonul bărbatului care a confirmat întâlnirea cu minora. După ce a fost arestat, anchetatorii au constatat că mesajele au apărut pe telefonul său. Asupra sa au fost găsiţi 170 de dolari şi 10 prezervative.

Românul a fost pus sub acuzare la data de 10 decembrie 2025 de Curtea Superioară Barnstable County „pentru corupția unui copil sub 16 ani, tentativă de viol asupra unui copil, atragerea de a se angaja în prostituție sau activitate sexuală plătită și plata pentru conduită sexuală cu un copil sub 18 ani”.