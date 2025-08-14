De la pilot kamikaze la apostol al păcii: Marele maestru al ceremoniei ceaiului Sen Genshitsu a murit la 102 ani

Sen Genshitsu, fostul șef al școlii de ceremonii a ceaiului Urasenke, pregătește ceai pentru un camarad de război în orașul Kanoya, prefectura Kagoshima, pe 22 septembrie 2024. FOTO: Yuki Tsuru / AP / Profimedia

Sen Genshitsu, un mare maestru al ceremoniei japoneze a ceaiului, care a pregătit ceai matcha pentru capete încoronate și lideri din lumea întreagă, a decedat joi la vârsta de 102 ani, a anunțat presa niponă, potrivit AFP.

Având drept deviză „pace grație unui bol de ceai”, Sen Genshitsu, maestru al ancestralei școli de ceremonie a ceaiului Urasenke, a purtat mesaje pacifiste pe întreg globul.

A oficiat ceremonia ceaiului la sediul Organizației Națiunilor Unite din New York sau la Pearl Harbour, unde atacul japonez asupra unei baze aeronavale americane a precipitat intrarea Statelor Unite în cel de-Al Doilea Război Mondial. În urma numeroaselor sale călătorii în diferite locuri din lume și-a câștigat supranumele de „Marele Maestru Zburător”, potrivit Agerpres.

Moartea maestrului a fost anunțată de principalele instituții media nipone, printre care postul de televiziune NHK și influentul cotidian Yomiuri Shimbun. AFP nu a reușit să obțină o reacție din parte școlii Urasenke până la această oră.

„Un bol de ceai aduce cu adevărat pacea în suflet”

Născut în 1923 la Kyoto, Sen Genshitsu s-a pregătit în tinerețe pentru a fi pilot kamikaze în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, însă conflagrația s-a încheiat înainte să-i fie repartizată vreo misiune sinucigașă.

Ulterior, maestrul a povestit cum l-a marcat această experiență și cum le servea ceaiul fraților de arme din război.

Maestrul a explicat în 2023, într-un interviu acordat NHK, efectele ritualului: „Un bol de ceai aduce cu adevărat pacea în suflet. Când toată lumea va fi împăcată, nu va mai exista război”.

Devenit călugăr Zen, Sen Genshitsu a fost numit în 1964 cel de-al 15-lea mare maestru al școlii Urasenke, succedându-i tatălui său.

A servit ceaiul verde japonez matcha mai multor monarhi și președinți, printre care regina Angliei Elisabeta a II-a și președintele sovietic Mihail Gorbaciov. A fost de asemenea prieten cu secretarul de stat Henry Kissinger și cu fostul președinte chinez Hu Jintao.

A rămas activ după ce nu a mai condus școala Urasenke și a ținut discursuri, câteodată cu o durată de peste o oră, chiar și după împlinirea vârstei de 102 ani în aprilie. Deținea în continuare numeroase posturi de consilier cultural sau în cadrul guvernului, potrivit cotidianului Yomiuri Shimbun.

A fost totodată ambasador al bunăvoinței pentru UNESCO, organizația Națiunilor Unite pentru educație și cultură.

În 1997 a fost decorat cu Ordinul japonez pentru Cultură, iar în 2020 cu Legiunea de onoare, cea mai înaltă distincție franceză.