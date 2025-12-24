EXCLUSIV VIDEO Premieră în România – Prima linie de metrou cu panouri de protecție anti-suicid

Peroanele viitoarelor stații aferente tronsonului dintre Gara de Nord și Gara Progresul, al magistralei M4 de metrou, vor fi dotate cu panouri de protecție anti-suicid, transmite conducerea Metrorex pentru Profit.ro. Extinderea magistralei de metrou M4, cu 14 noi stații între Gara de Nord și Gara Progresul, este cea mai mare investiție publică derulată în acest moment în România la nivel local.

