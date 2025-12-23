FOTO | Kim Jong Un a inaugurat restaurante și jacuzzi „pentru popor” într-o stațiune montană luxoasă din Coreea de Nord

Această fotografie, realizată pe 20 decembrie 2025 și publicată de agenția oficială de știri a Coreei de Nord, Korean Central News Agency (KCNA), prin intermediul KNS, pe 23 decembrie 2025, îi înfățișează pe liderul nord-coreean Kim Jong Un (dreapta) și pe fiica sa, Ju Ae (stânga), inspectând hotelul Milyong, recent finalizat în districtul turistic Samjiyon din provincia Ryanggang. sursă foto: STR / AFP / Profimedia

Liderul nord-coreean Kim Jong Un şi fiica sa au inaugurat o nouă staţiune montană luxoasă, dotată cu spaţii de agrement „confortabile”, restaurante cu grătar şi jacuzzi, a anunţat marţi presa de stat, potrivit France24.

Noua facilitate din Samjiyon, în nordul muntos al ţării, este o „staţiune turistică montană atractivă şi un loc de agrement pentru popor”, a declarat agenţia oficială de ştiri din Phenian, Korean Central News Agency (KCNA), scrie News.ro.

Kim a vizitat „camerele de hotel, spaţiile confortabile de agrement şi facilităţile comerciale şi de catering public”, a anunțat KCNA. Imaginile difuzate de mass-media de stat îl arătau pe Kim însoţit de fiica sa, care, potrivit analiştilor, se numeşte Ju-ae şi este probabil moştenitoarea sa, vizitând hotelurile.

Kim Jong Un şi fiica sa în stațiunea de lux din Coreea de Nord. Sursă foto: KCNA via KNS / AP / Profimedia

Printre facilităţile prezentate se aflau băi interioare şi exterioare, precum şi restaurante cu grătar. Kim a testat chiar şi fermitatea paturilor.

Presa de stat a relatat că el a lăudat staţiunea ca fiind „o dovadă clară a idealului în continuă creştere al poporului nostru şi a potenţialului de dezvoltare al statului nostru”.

El a declarat că zona este un „oraş inovator şi foarte civilizat, care reprezintă cultura turistică a ţării”.

Potrivit presei de stat, noile facilităţi arată că poporul nord-coreean este „cel mai demn” şi „nu are nimic de invidiat lumii”. Nu s-a menţionat care sunt tarifele pentru nord-coreeanul obișnuit, care, potrivit analiştilor, câştigă de obicei până la 3 dolari pe lună în fabricile de stat.

Samjiyon are o puternică semnificație simbolică în propaganda nord-coreeană, deoarece se află în apropierea Muntelui Paektu, cel mai înalt vârf din Peninsula Coreeană, potrivit AFP. Narațiunile oficiale susțin că tatăl lui Kim, Kim Jong Il, s-a născut acolo. Istoricii sunt însă de acord că, de fapt, el s-a născut în Uniunea Sovietică.