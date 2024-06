LIVE Război în Ucraina, ziua 846: Incendiu la o rafinărie unde se află cartierul general militar al operaţiunii ruse în Ucraina / Putin merge în Coreea de Nord / Apărarea aeriană ucraineană a respins un atac rusesc cu drone

Forțele aeriene ucrainene au anunțat marți dimineața că sistemele lor de apărare aeriană au distrus toate cele 10 drone pe care Rusia le-a lansat în cursul nopții, informează Reuters.

Dronele au fost distruse deasupra orașelor ucrainene Zaporojie și Dnipropetrovsk, au precizat forțele aeriene ucrainene pe Telegram.

Presa de stat rusă relatează marți dimineața că pompierii acționează pentru a stinge un incendiu la rezervoare de depozitare a petrolului în flăcări în regiunea Rostov, unde se află cartierul general militar al operaţiunii ruse în Ucraina.

Mai multe rezervoare de depozitare a petrolului din orașul Azov, din regiunea rusă Rostov, au luat foc în noaptea de 18 iunie, în urma unui atac cu drone, a declarat guvernatorul Vasili Golubev, citat de TASS.

Nu există victime, potrivit oficialilor ruși.

Ukrainian drones struck the port of Azov, Rostov Region, Russia, and set several oil tanks ablaze.

Source: Telegram / Baza and Mysiagin pic.twitter.com/PlylPU2FUc

— (((Tendar))) (@Tendar) June 18, 2024