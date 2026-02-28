Operațiunea Israelului și SUA împotriva Iranului, „mai complexă și mai complicată”. Detalii despre echipamente și muniție

Mai mulți oameni se adăpostesc în Ierusalim, după ce a fost declanșată alarma de raid aerian Foto: Profimedia

Șeful Statului Major al armatei israeliene, general-locotenent Eyal Zamir, a declarat sâmbătă că operațiunea împotriva Iranului este „mai complexă și mai complicată” decât cele anterioare, într-un discurs adresat piloților Forțelor Aeriene înainte de lansarea atacurilor.

„Știu că pregătirea a fost scurtă, dar intensă și incredibil de minuțioasă. Sunteți autorizați să atacați țintele. Faceți istorie”, le-a transmis Zamir, conform agențiilor de presă EFE și Agerpres.

Operațiunea, denumită „Răgetul Leului”, a fost susținută și logistic de Statele Unite: în ultimele săptămâni, Israel a primit aproximativ 6.500 de tone de muniții și echipamente militare, transportate prin 90 de zboruri și un transport naval care a ajuns recent în portul Haifa. Printre echipamente se numără vehicule Humvee, camioane și alte materiale militare necesare desfășurării operațiunii.

În dimineața zilei de sâmbătă, Israel și SUA au lansat atacuri coordonate asupra Teheranului, dar și asupra altor orașe iraniene, precum Tabriz și Isfahan, vizând sisteme strategice de apărare, inclusiv un sistem SA-65 în zona Kermanshah.

Iranul a ripostat lansând zeci de rachete asupra Israelului, vizând și bazele militare americane din Orientul Mijlociu. Autoritățile israeliene au raportat un singur rănit ușor în orașul Haifa.

EFE scrie că nu a putut verifica în mod independent amploarea posibilelor atacuri în Israel, iar cenzura militară israeliană impune mass-media să nu publice locațiile exacte ale atacurilor cu rachete.

Israelul, pregătit pentru „diferite scenarii”

Pentru a întări apărarea, Israelul va convoca aproximativ 70.000 de rezerviști, majoritatea specialiști în apărare aeriană și trupe de gardă națională, menținând totodată o prezență semnificativă la granițe, relatează agenția germană de presă DPA.

Purtătorul de cuvânt al armatei a precizat că Israelul este pregătit pentru „diferite scenarii” și că desfășurarea militară va dura „atât cât este necesar”, subliniind că atacurile inițiale au vizat obiective relevante pentru libertatea de acțiune a statului și persoane implicate în planuri care amenințau securitatea Israelului.

Această operațiune marchează o escaladare majoră a tensiunilor dintre Israel și Iran, cu implicații directe asupra securității regionale și riscul de extindere a conflictului în Orientul Mijlociu.