Rețetă de salată de boeuf. Ingrediente și mod de preparare

De la ingredientele „corecte”, până la modul de prezentare, salata de boeuf a devenit pentru români mai mult decât o simplă rețetă – este o adevărată declarație de tradiție. Cu mazăre sau fără? Dacă în loc de vită punem pui sau curcan, mai putem s-o numim „de boeuf”? Rețeta de mai jos răspunde la aceste întrebări.

Prezentăm mai jos rețeta preferată de salată de boeuf a lui Ciprian Muntele, un blogger culinar cunoscut și om de radio. De 6 ani, Muntele organizează Competiția Națională de Ornat Salata Boeuf. Pe site-ul său, puteți găsi mai multe detalii și comentarii despre acest preparat, dar și un video demonstrativ pentru cum să faci maioneză rapidă (cu țuică) pentru salata de boeuf.

Ce ingrediente folosim

500-700-900 g piept de pui/ piept de curcan (aș merge pe cantitatea maximă de carne, dar cam astea ar fi limitele, mai jos de 500 nu prea se înțelege mare lucru, mai sus de 700 parcă devine prea evident gustul de carne, la 900 deja ești asigurat că n-o să ai plângeri)

500 g cartofi cu tot cu coajă

120 g țelină fără coajă, tăiată bucăți mari

220 g morcovi fără coajă, tăiați bucăți mari

180-200 g mazăre din conservă (scursă de zeamă)

300 g castraveți în oțet

250 g gogoșari în oțet (nu uita să elimini și zeama din ei, îi lași fie într-o strecurătoare, fie îi presezi tu puțin, dar fără să-i distrugi)

300 g maioneză (în rețeta video de mai jos sugerez 200 ml ulei. în cazul ăsta, e nevoie însă de 250 ml de ulei, plus oul, care în general are vreo 50-60 de grame. dacă o să faci varianta la blender, te asigur că maioneza va ieși foarte ok chiar și cu ăia 50 ml de ulei în plus)

o lingură de muștar clasic

Sugestii pentru rețeta de maioneză la blender.

blenderul se așează pe fundul vasului și abia apoi se pornește. mai exact, niciodată nu intri cu blenderul pornit direct în ulei. că apoi o să vii să-mi lași mesaje și să mă freci la cap aici că nu mă pricep. am pățit.

dă drumul blenderului și lasă-l așa, fără să-l miști, câteva secunde bune, până când uleiul și oul încep să devină un sos omogen. moment în care abia de acolo începi să ridici ușor, extrem de ușor, câte puțin. cu cât ridici mai ușor, cu atât maioneza va deveni mai vâscoasă. exact ce ai tu nevoie în salată.

nu exagera cu zeama de lămâie, nu pune mai mult decât am scris eu în lista cu ingrediente. și foarte important, nu uita muștarul. clasic. muștar clasic.

Mod de preparare

„Pune într-o oală carnea la fiert. Foc mic, nu e cazul să insiști. E important să pui carnea de la început în apă rece. Și chiar dacă n-am trecut asta în lista cu ingrediente, în apă la fiert îți sugerez să pui și câteva condimente. Pune câteva boabe de piper, pune și câteva crenguțe de cimbru, puțină sare poți pune și acum fără probleme. Ba chiar ar fi foarte indicat să pui puțină sare în carne la fiert. Timpul de fierbere diferă în funcție de calitatea cărnii. Dar în general pentru ce găsim în comerț, și dacă-i focul mai mic, în 20-25 de minute ar trebui să fie gata. Nu mă crede în totalitate, gustă înainte să oprești focul definitiv.

După ce ai scos carnea și o lași la răcit, pune în aceeași oală morcovii și țelina. Bănuiesc că-i destul de limpede că aici timpul de fierbere e sau ar trebui să fie ceva mai mic decât cel pentru carne. Cel mai bine, din când în când verifică tu singur cu furculița dacă legumele sunt gata. Ar trebui ca furculița să intre în oricare din legumele astea suficient de ușor încât să nu simți că opun rezistență. Știu, e o tehnică ce implică puțină experiență, să simți leguma fiartă la mână, dar de undeva trebuie să începi. Sau cel mai simplu, tai o bucată mică dintr-o legumă, guști și decizi.

Cartofii poți să-i fierbi tot în apa prin care au trecut carnea și celelalte legume. Însă pentru că îi fierbi în coajă, oricât i-ai spăla tu înainte, e de preferat să-i pui la urmă. Sau îi poți fierbe separat într-o altă oală. Principiul e același, cartofii sunt fierți suficient după aproximativ 15-20 minute, doar că la ce prostii se găsesc acum prin piețe, șansele ca timpii de fierbere să fie, de fapt, mai mari cresc considerabil. Cel mai bine verifici asta tot cu furculița. Sau un băț pentru frigărui, nu contează. Dacă înfigi ceva ascuțit și simți că că ceva spre partea de centru a cartofului încă opune rezistență, atunci mai trebuie fiert. Când sunt gata pune-i în apă rece și apoi curăță-i de coajă.

Lasă toată legumele și carnea să se răcească.

Între timp, scapă de oțetul din gogoșari. Îi pui într-o sită, apeși puțin cât să simți la mână că se elimină zeama din ei, ai doar grijă să-i lași întregi după operațiunea asta. Același lucru ar trebui făcut și cu castraveții. Tăiați în patru, pe lung, apoi foarte ușor storși de zeama de la interior. Dar repet, cu niște gogoșari și castraveți de calitate nu o să fie mult de lucru aici,

Acum ia un vas mare, larg, un tocător, un cuțit, mergem mai departe. Taie toate legumele și carnea în bucăți mici, cât mai egale. Reperul pentru tine ar trebui să fie bobul de mazăre. O să cam ai ceva de lucru.

În vasul de lucru pune mai întâi carnea, apoi mazărea, țelina morcovul, castraveții, gogoșarii, iar în final cartofii. Nu uita ce spuneam mai sus cu sarea. Sugestia mea e să pui câte două ingrediente, pe rând, iar între ele să pui sare, câte puțin, după gustul tău.

Abia la final pui și maioneza, amesteci încet, dar bine, după care o vâri la frigider. Și repet ce ziceam la început, poți echilibra acum gustul cu niște muștar. La mine asta cu muștarul nu intră la opționale, muștarul trebuie să existe într-o salată boeuf. E o nuanță pe care probabil n-o s-o simtă nimeni, dar care așează foarte bine lucrurile pe final.

Dacă mai simți nevoie, adaugi apoi și ceva parte acră. Când faci cumpărăturile, cel mai bine cumpără câte două borcane de gogoșari și castraveți.

Lasă totul câteva ore bune la frigider, timp în care mergi și caută-ți obligatoriu ceva de făcut prin casă, că altfel o să-ți stea mintea în loc, adică în castronul ăla pe care o să-l halești în câteva ore. Să nu te simți vinovat pentru așa ceva, cu toții am trecut prin asta”.