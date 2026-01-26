România este sub influența a doi cicloni din Mediterană, până la finalul lunii. Ce înseamnă asta. Anunțul meteorologilor ANM – HARTĂ

Vremea va fi mai caldă decât în mod normal în toată țara, cu temperaturi care vor trece de 12 grade Celsius, dar va ploua mai mult, iar la munte va ninge, ca urmare a efectelor a doi cicloni mediteraneeni care ajung și în România, anunță ANM.

Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, un prim ciclon aduce, de luni dimineață până marți seară, ploi în multe zone, local moderate cantitativ (10 – 20 l/mp) în sud și sud-vest și chiar 30 – 50 l/mp. La munte, s-ar putea trece de 60 l/mp, spun meteorologii. De asemenea, la munte, la altitudini la peste 1800 m alt vor fi precipitații și sub formă de lapoviță și ninsoare, se va depune strat de zăpadă mai consistent, iar temporar va fi viscol. Vântul va avea rafale și de peste 90 -100 km/h.

Un al doilea ciclon va pătrunde în România la mijlocul săptămânii și va aduce un nou val de precipitații în majoritatea zonelor. În funcție de poziționarea sa, acest ciclon ar putea genera cantități de apă importante, mai ales în partea de sud-est a țării.

Temperaturile vor fi mai ridicate decât în mod obișnuit, în medie cu 6-7 grade. Valorile estimate pentru intervalul 26-31 ianuarie se vor încadra în general între 4 și 12 grade (maxime) și în general între -5 și 5 grade (minimele dimineții). Pentru ziua de miercuri. 28 ianuarie, prognoza ANM indică maxime de +14 C în Muntenia, Dobrogea, Crișana și Banat.

Aceste valori sunt mult peste ce ar fi în mod obișnuit. Media săptămânală a maximelor este cuprinsă între -2 și 5 grade, iar cea a minimelor între -11 și -2 grade, spune ANM.

Vremea la București:

Luni: 2/12, cer mai mult noros, ploi însemnate cantitativ

Marți: 4/7, cer mai mult noros, ploaie slabă

Miercuri: 2/12, cer variabil

Joi: 2/12, cer mai mult noros, ploaie slabă

Vineri: 1/7, cer mai mult noros, ploaie slabă