Rusia anunță repatrierea unor copii și îi mulțumește Melaniei Trump. Mesajul transmis de comisara lui Putin

Comisarul prezidențial rus pentru drepturile copiilor, Maria Lvova-Belova, a declarat joi că încă șase copii se întorc la familiile lor din Rusia și Ucraina și i-a mulțumit primei doamne a SUA, Melania Trump, potrivit Reuters.

Un copil va reveni în Rusia, în timp ce alți cinci se vor reuni cu familiile lor din Ucraina, a spus Maria Lvova-Belova.

În august 2025, Melania Trump i-a scris președintelui rus Vladimir Putin despre situația dificilă a copiilor ucraineni care au fost separați de familiile lor din cauza războiului. Ucraina acuză Rusia de răpirea a mii de copii, o acuzație pe care Moscova îl neagă.

Citește și Ce i-a scris Melania Trump lui Putin în scrisoarea înmânată în timpul summitului

În postarea sa pe aplicația de mesagerie Telegram, Maria Lvova-Belova i-a mulțumit Melaniei Trump pentru „angajamentul său de neclintit și participarea activă la reunirea copiilor cu familiile lor”.

Un comunicat a transmis și Casa Albă, care a spus că încă un grup de copii ruși și ucraineni s-au întors la familiile lor, cu ajutorul primei doamne Melania Trump. Partea americană nu a menționat numărul copiilor implicați.

În martie 2023, Curtea Penală Internațională l-a pus sub acuzare pe Vladimir Putin pentru „deportare ilegală de copii” și „transfer ilegal de copii din zone ocupate ale Ucrainei către Federația Rusă”, conform Institutului pentru Dialog Strategic (ISD), think-tank cu sediul la Londra. Mandatul de arestare emis îi vizează atât pe președinte, cât și pe Maria Lvova-Belova.

Kievul acuză Rusia că a deportat peste 19.500 de copii din Ucraina de la începutul invaziei pe scară largă, din februarie 2022.

Scrisoarea Melaniei Trump pentru Vladimir Putin

Scrisoarea i-a fost înmânată personal președintelui rus de către omologul său american, în august, înaintea summitului pe care l-au avut cei doi în Alaska.

Scrisoarea începe cu „Dragă domnule președinte Putin”, prima doamnă adăugând că toți copiii, indiferent de locul în care se nasc – fie că este vorba de un sat rural sau de un oraș aglomerat – împărtășesc aceleași vise despre dragoste, oportunități și siguranță.

„Ca părinți, este datoria noastră să hrănim speranța generației următoare. Ca lideri, responsabilitatea de a ne susține copiii se extinde dincolo de confortul nostru”, a spus ea.

Pledând pentru o lume demnă în care toți să poată trăi în pace, ea a scris: „Descendenții fiecărei generații își încep viața cu o puritate – o inocență care stă deasupra geografiei, guvernării și ideologiei.”

Prima doamnă a scris că unii copii îndură cu „râs liniștit… o sfidare tăcută” în mijlocul greutăților. „Domnule Putin, puteți restabili singur râsul lor melodios”, a spus ea. „Protejând inocența acestor copii, veți face mai mult decât să serviți doar Rusia – veți servi însăși umanitatea.”