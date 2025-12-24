Rusia vrea să-și facă centrală nucleară pe Lună. Termenul pe care și l-a impus

O rachetă Soyuz 2.1b cu modulul de aterizare Luna-25 decolează de pe rampa de lansare a cosmodromului Vostochny, în regiunea Amur din Rusia. FOTO: Handout / AFP / Profimedia

Rusia planifică construirea unei centrale nucleare pe Lună în următorul deceniu, care să alimenteze programul său spațial și o stație de cercetare comună ruso-chineză, în contextul în care marile puteri se grăbesc să exploreze singurul satelit natural al Pământului, scrie miercuri Reuters.

De când cosmonautul sovietic Iuri Gagarin a devenit primul om care a ajuns în spațiu în 1961, Rusia s-a mândrit cu statutul său de putere lider în explorarea spațiului, dar în ultimele decenii a rămas în urma Statelor Unite și, din ce în ce mai mult, a Chinei.

Ambițiile Rusiei au suferit o lovitură puternică în august 2023, când misiunea sa fără echipaj Luna-25 s-a prăbușit pe suprafața Lunii în timp ce încerca să aterizeze, iar Elon Musk a revoluționat lansarea vehiculelor spațiale – un domeniu care odată era specialitatea Rusiei.

Corporația stat a Rusiei în domeniul spațiului, Roscosmos, a transmis, într-un comunicat, că intenționează să construiască o centrală energetică pe Lună până în 2036 și a semnat un contract cu compania aerospațială Lavochkin Association pentru a realiza acest lucru.

Roscosmos a precizat că scopul centralei este de a alimenta programul Rusiei în privința explorării Lunii, inclusiv roverele, un observator și infrastructura stației internaționale de cercetare ruso-chineze.

„Proiectul reprezintă un pas important către crearea unei stații științifice pe Lună cu funcționare permanentă și trecerea de la misiuni unice la un program de explorare lunară pe termen lung”, a afirmat Roscosmos.

Roscosmos nu a spus în mod explicit că uzina va fi una nucleară, dar a precizat că printre participanți se numără corporația nucleară de stat rusă Rosatom și Institutul Kurchatov, cel mai important institut de cercetare nucleară din Rusia.

Șeful Roscosmos, Dmitri Bakanov, a declarat, în iunie, că unul dintre obiectivele corporației îl reprezintă construirea unei centrale nucleare pe Lună și explorarea planetei Venus, cunoscută drept „sora” Pământului.

Luna, care se află la 384.400 de kilometri (238.855 mile) de planeta noastră, moderează oscilația Pământului în jurul axei sale, ceea ce asigură un climat mai stabil. De asemenea, provoacă mareele în oceanele lumii.